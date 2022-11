Ayuso le desvela a Ana Rosa el plan de la izquierda para agitar las elecciones y es asqueroso

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no deja títere con cabeza en el programa de Ana Rosa y no hubo tema que no abordara de frente, fiel a su estilo.

Sobre las encuestas que la ubican rozando u obteniendo una mayoría absoluta señala que pese a que son muy positivas, “queda mucho trabajo por delante, hay muchas presiones y va a ser muy duro”.

La presidenta del Partido Popular en la Comunidad estima que a pesar de las dificultades está pasando una época muy positiva. “El pulso en la calle es muy bueno, la gente tiene muchas ganas de salir adelante, de trabajar. Hay muchos proyectos, vienen muchos musicales, conciertos, estudiantes, los mejores hoteles, restaurantes empiezan a abrir”.

Detalla que la gente quiere establecer sus proyectos en la región porque no se basa en una economía subvencionada.

“El modelo social que nos hemos dado dice no a los independentistas, dice no al nacionalismo, no a la xenofobia y a la división, mientras el proyecto nacional de Sánchez es todo lo contrario. Intenta meter impuestos en la Comunidad de Madrid ad hoc, intenta descapitalizar Madrid porque detrás hay una agenda de cambiar España por la puerta de atrás”.

Advierte que la izquierda usará los servicios públicos como un arma electoral -sucede ahora con el tema sanitario- “porque necesitan agitar, necesitan tensionar”.

Atiza que hoy «Sánchez se ha convertido en LePen de la izquierda europea. Europa no da crédito con lo que está haciendo. Este mismo fin de semana desafiaba a Bruselas. Lo hace con los fondos europeos que no dice en qué se los gasta, lo hace con los impuestos como si la política fiscal no fuera progresiva en España”.

“Es un Gobierno totalmente autoritario. Yo lo tengo más que claro que Sánchez lo que pretende hacer con la Justicia es, como los Gobiernos autoritarios, perpetuarse”.

Por esto señala que las negociaciones del Poder Judicial eran “de no creer” y estima que la estrategia de los socialistas es intentar dividir al PP haciendo ver que hay un pulso entre ella y el senador Alberto Núñez Feijóo. Detalla que buscan arrinconarle como si fuera un radical cuando ha obtenido cuatro mayorías absolutas.

“Mi jefe y presidente de partido ha tomado decisiones y yo no soy quién para decirle absolutamente nada y es más, le apoyo en todas las decisiones que él tome. La maquinaria Tezanos está centrada en destrozar a la oposición y los medios, a su entera disposición. Por lo tanto, hay que acabar con el señor Feijóo”.

Mientras las terminales mediáticas ‘progres’ reflejan esta pelea con el líder de la oposición como una realidad, detalla que en Moncloa tienen “un carajal” y callan el hecho de que en la izquierda se “están matando entre ellos y lo único que los une es el ansia de seguir en el sillón viviendo a costa de los españoles”.

El problema de Sanidad en la Comunidad

En cuanto a los tiempos difíciles, uno de los temas que más ruido está haciendo, en especial la izquierda y sus terminales mediáticas, es el sanitario. Incide que esto “no va de sanidad, va de cambiar el modelo liberal que en Madrid ha dado mucho éxito, que es el de la colaboración público-privada que permite que se construyan hospitales, que se ofrezca un servicio de atención gratuito y que innova y ofrece los mejores tratamientos”.

Señala directamente a PSOE y Más Madrid de estar detrás de las protestas y de dificultar la negociaciones. También critica a los medios que están llenos de “activismo político y de personas que forman parte de la lista de otros partidos” que hablan de este problema en Madrid pero callan cuando sucede en todas las demás comunidades.

“La izquierda usa estos centros no para ayudar o hacer propuestas sino para poner su pancarta y para hacer algo que es insensato porque no van contra mí, van contra los ciudadanos”. https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1589525875313508352

Sobre el déficit del personal explica que es un problema que ocurre en toda España. España tiene un problema estructural importantísimo en la Sanidad Pública y el Gobierno no hace nada. “El Gobierno está más ocupado en indultar, de soltar presos de ETA y de seguir empoderándose para el final de la Legislatura con el dinero de todos”.

Para solucionar este problema, detalla que se deben crear nuevas facultades de medicina, incluir a los médicos extracomunitarios que tienen varios años en el país pero que no pueden ejercer por el retardo que existe en la homologación de títulos.