Beni tilda de “secuestradores” a los camioneros y Naranjo la sacude en directo: “¡Izquierda caviar!”

Magistral ‘zasca’ de Antonio Naranjo a Elisa Beni en directo.

En su participación en el programa ‘Espejo Público’ del 8 de noviembre, el periodista no dudó en mostrar su rotundo apoyo a los camioneros que convocaron a un paro indefinido para protestar contra la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Olé, olé y olé por los transportistas. No me pongo el chaleco amarillo y me pongo a dar bocinazos porque no tengo furgoneta”, afirmó. Además, recordó a la izquierda y extrema izquierda que “lo que estamos viendo son a trabajadores de verdad protestando de verdad porque no llegan a final de mes”.

Mientras la tertuliana de izquierdas (de quien se había pedido su expulsión del programa) negaba con la cabeza, Naranjo matizaba que “ni ellos mismos saben a cuántos millones de personas sin voz están representando. Al pequeño comerciante, a la empresa familiar, a la pyme, al trabajador por cuenta ajena que encadena contratos”.

Finalmente, el periodista dejó caer un recadito para los ‘progres’ que se indignan con el paro de transportistas: “Lo lamentable de este asunto es que demuestra que cuando la izquierda oficial, sindical o política ve a un currante de verdad, no sabe tratarlo, le tiene miedo e incluso le criminaliza”.

Visiblemente incómoda por haber retratado a la izquierda, Beni intentó cargar contra de los camioneros sin imaginar que saldría brutalmente escaldada en directo: