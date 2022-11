El escandaloso ‘perreo’ de Anitta a Ayuso tenía una razón y es tronchante

El tremendo momentazo de los 40 Music Awards.

La cantante brasileña, Anitta, acudió el pasado lunes 7 de noviembre de 2022, a ‘La Resistencia’, y cómo no, David Broncano, el presentador del programa, no pudo evitar preguntarle por el viral perreo que le hizo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la última gala de Los 40 Music Awards 2022 en el WiZink Center.

El vídeo del baile se volvió inmediatamente viral en las redes. Pero lo más sorprendente es que la cantante no sabía a quien le estaba bailando. En el programa Annita declaró:

«Lo supe hoy. Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi al momento del premio y dije mira Dios me inspirará»