Macarena Olona alerta en Ana Rosa sobre la inminente ilegalización de VOX

Impactante.

La exdiputada Macarena Olona ha advertido en el Programa de Ana Rosa, sobre la estrategia de ilegalización de su antiguo partido, VOX, que estaría avanzando el Gobierno de Pedro Sánchez “por razones políticas” y detalla que el Ejecutivo socialista podría emplear dos vías para lograrlo.

La primera, usando sus posturas contra la inmigración ilegal y la ideología de género como discurso de odio.

“La legimitación es por parte del Gobierno de España o del ministerio fiscal”. Por eso, asegura que el mayor riesgo que veía en su momento con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado es que activaran el mecanismo de ilegalización de VOX.

Olona también señala el papel de las terminales mediáticas afectas a la izquierda que usaron la postura de VOX contra la inmigración ilegal y contra la llamada violencia de género, como un delito de odio, al discriminar a las personas por su nacionalidad o por su sexo, algo que sirve como base legal para comenzar el proceso de ilegalización. Confiesa que ayudó a articular la argumentación para blindar al partido ante el caso de que se activara el mecanismo cuando era Secretaria General de la formación.

La abogada del Estado advierte que hay una segunda vía que podría impulsar Sánchez para impedir que el partido de Santiago Abascal siga en la política y es el comportamiento antidemocrático dentro de la tolda.

Señala que la ilegalización de un partido puede producirse no solo por cuestiones de fondo, como las nombradas anteriormente, también puede activarse el procedimiento cuando un partido política actúa de forma antidemocrática. “Cuando se está denunciando que VOX tiene faltas de democracia interna, lo que se está diciendo es que su funcionamiento es contrario al artículo 6 de la Constitución”.

“Yo no entro en ese debate ni contesto esa pregunta porque no sería lo mismo. Mi voz es la que podría causar auténtico daño a un proyecto al que yo no quiero hacer daño porque sigo considerando que las banderas que levanta VOX son banderas necesarias para España que no levantan otros partidos”.