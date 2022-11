‘Jarabe de palo’ para Risto, Mónica García y JJ Vázquez por su ruin encerrona al viceconsejero de Ayuso

El viceconsejero de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso, Fernando Prados, recetó una dosis de ‘jarabe de palo’ a Risto Mejide por su ruin encerrona junto a Mónica García y Jorge Javier Vázquez.

Durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 10 de noviembre, el presentador del programa usó uno de los ‘bulos’ utilizados por la extrema izquierda para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y la apertura de sus nuevos centros sanitarios: la incapacidad de dichos espacios para tratar enfermedades como los ictus, lo que reduciría las opciones del paciente.

A pesar de que se trata de un tema que ya fue desmentido por la propia Ayuso durante su entrevista con Antonio García-Ferreras, Risto insistía en el tema con el respaldo de la portavoz de Más Madrid. De ahí que Prados no dudó en volver a desmentirlo. “Dentro de la Comunidad de Madrid tenemos un ‘Código Ictus’ y es muy extraño que un médico diga esa acusación, ya que queda en evidencia que está en búsqueda de generar conflicto”.

Tras precisar que “una enfermera está súper calificada para ver los síntomas de un ictus y de actuar” y que “Madrid tiene los mejores resultados en ictus de todo el mundo”, fue la propia Mónica García la que tuvo que agachar la cabeza para reconocer que “el ‘Código Ictus’ funciona muy bien”.

Al quedarse sin argumentos, la ‘pistolera’ de Más Madrid tuvo que usar el comodín de atacarle por haber sido el gerente del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Sin embargo, el viceconsejero no dudó en apalearla de nuevo: “Me parece indignante que diga que se está mareando a los pacientes con un ictus. Eso es una maldad ya que sabe que es falso, no es una opinión”.

De ahí que Prados recordó que se busca dar la imagen de que los nuevos centros son perjudiciales para los pacientes con patologías graves, a pesar de que estos deben ir a los “centros útiles”. Un término médico que Risto y hasta García retorcieron para insinuar que los nuevos centros son “inútiles”. Un dislate que sorprendió y desmintió en directo el viceconsejero: «Decir eso es otra maldad carente de verdad».



Al observar que la ‘pistolera’ no daba en el objetivo, el presentador de ‘Todo es Mentira’ llegó al absurdo de cargar contra las campañas de información sobre cómo detectar un ictus: “Claro, quieren que todos sean médicos para paliar la falta de profesionales de los hospitales y para que nos diagnostiquemos entre los ciudadanos”.

Finalmente, Risto invitó al debate de tres contra uno a Jorge Javier Vázquez, quien no dudó en faltar al respeto a Prados desde el primer instante.

“Parece que están hablando de Venezuela o Cuba al decir que faltan médicos, no de Madrid. Además, parece que se dirigen a gente que no piensa, ¿creen que somos tan imbéciles?”. A lo que agregó: “Estamos viviendo una situación catastrófica y la sanidad pública se está yendo a tomar por culo. De qué coño estamos hablando”.

A pesar de tildar a la sanidad pública madrileña de “zona catastrófica” y a Prados de “insultar a la inteligencia de los ciudadanos”, el viceconsejero no perdió los papeles y fue tajante: “No veo la necesidad de utilizar palabras malsonantes. Solo busca generar una situación de crispación y no hay quien lo entienda”.

Ante la pataleta del presentador de ‘Sálvame’, Prados le cayó: “Usted no sabe nada de esto”. Fue cuando Vázquez jugó a la víctima: “¡Yo soy un sobreviviente de un ictus!”.

Sin embargo, el viceconsejero acabó con la polémica recordándole la poca autoridad que tiene el presentador en el ámbito sanitario: “No voy a entrar en ese debate con alguien que no sabe de esto”.