TVE atropella su mermada credibilidad con la entrevista a un camionero contrario a la huelga de transportes

El programa se llama ‘Hablando claro‘.

Pero lo que queda de manifiesto en el plató del espacio conducido por Lourdes Maldonado es que la elección de determinados entrevistados en TVE está regida por el oscurantismo más absoluto.

Cual calamar que echa tinta para desorientar a sus enemigos, en la televisión pagada a escote por todos los españoles se dedican al arte de intentar manipular a sus espectadores.

Y no es la primera vez.

Ahora, con la huelga de transportistas en ciernes, el próximo 14 de noviembre de 2022, el programa de los mediodías de la pública decidió dar voz a uno de esos profesionales del volante.

Curiosamente, con un sector que está de uñas con la gestión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, en TVE encontraron por puro ‘azar’ a un camionero que está en contra de esos paros.

Se trata nada más y nada menos que del podemita Basilio Aragón que aprovechó la ocasión para dar su mitin:

También dejó caer la posibilidad de que sea una huelga de carácter violento:

Siguió cargando contra Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte:

Se está apuntado un tanto que no ha ganado él porque la huelga no tiene nada que ver en absoluto con lo que hay aprobado. La ley está ahí, si él no la quiere usar lo que no puede decir es que el Gobierno no la aplica. Eso es como si entran a robar a tu casa, tú no denuncias y luego dices que el Gobierno permite que se robe en las casas. No amigo, tú tienes que ir a denunciar. Si un cargador no te paga según tus costes, tienes que denunciarlo, lo que no puedes pretender es que se siente un guardia civil en cada cabina.