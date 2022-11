El demoledor vídeo que deja con el culo al aire a Sánchez por forzar la derogación del delito de sedición

Tiene más cara que espalda.

Pero lo que queda claro es que Pedro Sánchez dio en la noche del 10 de noviembre de 2022 en laSexta toda la razón a Alberto Núñez Feijóo cuando este decidió cortar por lo sano y no pactar con él la renovación del Consejo General del Poder Judicial por temer una jugarreta posterior para favorecer a los independentistas.

El presidente del Gobierno quiso colarle el gol de la reforma del delito de sedición, a la baja por supuesto, para poder beneficiar a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Uno, para que pueda volver sin mayores problemas a España y el otro para poder concurrir a las próximas elecciones.

Con Antonio García Ferreras en un especial de ‘Al Rojo Vivo’, el inquilino de La Moncloa no se paró en barras y dijo claramente que hay que retocar esa figura de la sedición. Eso sí, recurrió al manido argumento de que se hacía para poderlo homologar con lo que tienen en su Código Penal otros países del entorno de la Unión Europea:

El problema para Sánchez, una vez más, es la hemeroteca.

En este vídeo se puede escuchar perfectamente al presidente del Gobierno como tanto en 2018 en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) como en 2019 en ‘Los Desayunos de TVE’ le decía a Susanna Griso y a Xabier Fortes, respectivamente, que él estaba del lado de la Constitución y que, aunque su idea era resolver la cuestión catalana, lo que habían hecho los golpistas independentistas era rebelión y sedición y, por tanto, debían de cumplir las penas a rajatabla.

Para Sánchez, lo sucedido incluso en el propio Parlamento de Cataluña tenía un nombre claro e irrefutable:

Si no hay altercados públicos lógicamente eso no quiere decir que no puede haber un delito de rebelión como sí se produjo. Lo ocurrido el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. Lógicamente que es rebelión.