El ‘mal fario’ de Telecinco: ponen a Lucía Pariente por error la vacuna de la rabia

Primero el accidente de su hija Alba Carrillo, y ahora, Lucía Pariente, ¿qué ocurre en Telecinco?

Parece que la cadena televisiva ‘tiene la negra’, y más con las aventuras constantes de Lucía Pariente y su hija. Pues bien, fue el pasado jueves 10 de noviembre cuando fue al veterinario a vacunar a Freshito, su mascota, de la rabia. Sin embargo, el nerviosismo del animal hizo que la aguja acabara en el dedo de la exconcursante de ‘Secret Story’.

Así lo informaba su hija Lucía Carrillo en su cuenta de Instagram, donde aparece su madre conduciendo con uno de los dedos vendados. Entre risas decía:

«Entre el pelo, el perro, la cabeza… no sé qué ha pasado, al final me ha tocado a mí. Que conste que no me ha hecho efecto. Ha sido una dosis muy chica. ¡Mundo! Estáis de suerte, la abuela tiene la vacuna de la rabia… lo que nos faltaba ya. ¿Nos puede pasar algo más?