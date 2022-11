Mariló Montero y Esperanza Aguirre azotan al portavoz del PSOE que amenazó con “reventar la cabeza” a un rival del PP

El portavoz del PSOE en el Puerto de Santa María salió trasquilado en directo.

Si David de la Encina participó en el ‘Todo es Mentira’ del 11 de noviembre para buscar justificar sus amenazas al portavoz del PP Javier Bello, lo único que logró fue recibir una avalancha de ‘zascas’ y ser pillado mintiendo sin ningún pudo ante la cámara.

Mariló Montero quería saber qué pasó en el pleno municipal del pasado 10 de noviembre, donde una moción sobre la publicidad institucional acabó en una bronca descomunal, en la que se puede escuchar al socialista amenazar al ‘popular’: “Te reviento la cabeza, niñato”.

El socialista buscó justificar su agresividad por las acusaciones políticas lanzadas por el PP de Puerto de Santa María (lo que no justificaría las graves amenazas) y por un codazo “en la boca del estómago por un cargo de confianza del alcalde” que no se percibe en las imágenes tomadas en el Pleno.

Unas palabras que no convencieron a la copresentadora de ‘Todo es Mentira’, quien le pidió que fuera sincero: “No le hemos llamado para que haga política, sino para saber por qué amenazó con reventarle la cabeza”.

Ante las constantes excusas del socialista, Montero dio un paso más allá y le pregunta por una polémica frase que quedó registrada: “¿No crees tú que nos viene bien?”, se oye decir a De la Encina. Sin embargo, lo negó en reiteradas oportunidades frente a la cámara, lo que hizo perder la paciencia a la periodista por ver cómo le mentían a la cara.

“David, sí lo ha dicho. Tenemos el vídeo y si quiere se lo ponemos…¿Por qué dice usted que les viene bien esta situación?”, insistió la presentadora de ‘Cuatro’. No obstante, el socialista seguía atrincherado mintiendo, negando que obtuvieran ningún rédito de dicha polémica.

Indignada por las constantes mentiras de De la Encina, Monteró la vapuleó en directo: “Es una actitud vergonzosa, lamentable y de unos niveles que no son acordes con personas adultas que ostentan dichos cargos”.

Fue entonces cuando Esperanza Aguirre metió el dedo en la llaga del portavoz del PSOE y comparó la polémica confesión con la frase de José Luis Rodríguez Zapatero tras una entrevista de Iñaki Gabilondo en 2008: «Nos conviene que haya tensión».

Finalmente, fue el ‘popular’ Bello quien aprovechó el programa para pedir disculpas y reducir la tensión.

«Nunca se me ha visto en actos violentos. Tengo que pedir perdón. Lo hago públicamente. Tenía que haber seguido andando y no pararme ante la agresividad de este señor. La imagen que este señor hizo que viviera El Puerto de Santa María es vergonzosa. Por pararme, claro que pido perdón. Que me digan en la puerta del plenario: ‘Te voy a reventar la cabeza niñato’ no nos gusta ni a mi familia ni a mí. Pido que no vuelva a hacer eso ni contra mi persona, ni contra nadie de mi partido. Me siento avergonzado de que mi ciudad haya tenido un alcalde así».