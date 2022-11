Rosa Villacastín y Jorge Javier Vázquez, a navajazo limpio a cuenta de Rocío Carrasco

Navajazos brutales a cuenta de Rocío Carrasco.

El ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco) tenía como invitada estrella a Raquel Mosquera y la entrevista que le estaba haciendo Jorge Javier Vázquez no le gustó un ápice a Rosa Villacastín.

La periodista del mundo rosa consideró que el trato hacia la entrevistada distaba mucho de la actitud servil que el presentador tenía, por ejemplo, con Rocío Carrasco.

Así que ni corta ni perezosa se marcó un tuit en el que acusaba a Jorge Javier Vázquez de estar abducido por la hija de la desaparecida Rocío Jurado:

El de Telecinco, al que le avisaron del mensaje de Villacastín, explotó de lo lindo:

Por todo el respeto que te tengo, basta ya.El respeto es bidireccional. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Esta señora dice en Twitter, «Jorge Javier Vázquez, estás abducido por Rocío Carrasco». Rosa, a mí en tus historias no me metas. Me parece que llevo años defendiendo mi profesionalidad para que ahora le des al dedito desde tu casa, que te aburres, y con estas historias. Respétame, Rosa.