Almeida le cruza la cara a Carolina Darias desde TVE y deja tartamudeando a Marc Sala

José Luis Martínez-Almeida le cruzó la cara en directo a Carolina Darias.

Durante su entrevista en ‘La Hora de la 1’ del 14 de noviembre, el alcalde de Madrid dejó claro que “el PP comparte el problema que denuncia la Comunidad de Madrid y es que hay una falta de médicos”.

Para el ‘popular’ es fundamental que “seamos capaces de suplir esa carencia, de formar a más médicos y homologar más títulos de médicos que vengan del extranjero a vivir a España”, para evitar la creación de un nudo, “ya que la clave de la cuestión está en el personal”.

“La Comunidad de Madrid tiene 5.000 sanitarios más en este momento respecto al 2019”, insistió, por lo que pone énfasis en la incapacidad de encontrar médicos para contratar. Un dato que aprovechó para abofetear a la ministra de Sanidad.

“Hacen falta más médicos, pero el problema es que no los tenemos. Y en eso es en lo que también debería estar trabajando Carolina Darias en vez de señalar desde la mesa de Consejo de Ministros al Gobierno de la Comunidad de Madrid”, indicó Martínez-Almeida.

El alcalde hace referencia a lo ocurrido hace una semana, cuando la ministra socialista reprochó a la Comunidad de Madrid “una disminución del 2% de oferta de plazas de familia y comunitarias”. El problema es que las cuentas no le salieron a Darias, ya que criticó a Ayuso unos datos que son superiores a los registrados en las autonomías gobernadas por Pere Aragonés, Emiliano García-Page y Ximo Puig.

Además, la propia Ayuso desveló que se trata de una gran mentira lanzada desde Moncloa para agitar las calles ante las protestas convocadas por los sindicatos afines a Más Madrid y el PSOE.

“Mitin en La Moncloa. La ministra miente: Madrid cuenta con 4.000 profesionales y 641 más en Primaria que antes de pandemia. Somos la región que más eligen los residentes. Llevamos meses denunciando la falta de profesionales, sobre todo médicos de familia”, desveló Ayuso para dinamitar el bulo de la ministra de Sánchez.

Finalmente, Martínez-Almeida sentenció que “si no me equivoco, también hay una huelga convocada en Cantabria y en Navarra se está valorando la convocatoria de una huelga, en Aragón hay un profundo descontento…¿Por qué la izquierda no se manifiesta ahí?, ¿Por qué los sindicatos no se manifiestan en Cantabria, Aragón o Navarra si están en las mismas situaciones de precariedad que denuncian en Madrid?”.

Unas preguntas que dejaron tartamudeando a Marc Sala que solo llegó a responder un “bueno…”.

España tiene un problema con la falta de médicos. La ministra de Sanidad debería ponerse a ello, en vez de utilizar el Consejo de Ministros para atacar a la Comunidad de Madrid.@AlmeidaPP_ en @LaHoraTVE pic.twitter.com/PJj8EDKE6i — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 14, 2022

Horas después, el alcalde volvió a cargar contra los sindicatos desde un acto celebrado en la depuradora de aguas residuales de Valdebebas: “¿Ustedes creen, de verdad, que los sindicatos mayoritarios se pueden manifestar por la sanidad pública y hacer la primera gran manifestación en Madrid y no haber dicho nada del precio de la energía?”.

“Cuando miles y miles de familias y comunidades de propietarios no pueden encender la calefacción, están callados, muy callados. Cuando los precios hacen que las personas no pueden hacer la cesta de la compra que estaban habituados, cuál es la reacción de CCOO y UGT: estar callados, muy callados”.

Tras recordar el silencio cómplice de los sindicatos a los intereses del Gobierno en materia de paro, el alcalde dejó claro que “estos sindicatos van a la calle en Madrid pero callan como coderos delante de Pedro Sánchez y delante del Gobierno PSOE-Podemos”.