Ana Rosa destroza en directo a Pedro Sánchez por su indefendible reforma del delito de malversación

Sin medias tintas.

La reforma del delito de malversación no ha dejado indiferente a nadie. Y es que las concesiones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas son cada vez más escandalosas e injustificables.

Ana Rosa Quintana ha criticado a Sánchez y retratado su falta de palabra y caradurismo al recordar las promesas que hizo antes de sentarse en el sillón de la Moncloa. y es que, si la reforma del delito de sedición por parte de los que violaron la Constitución era ya difícil de tragar, el cambio del Código Penal para modificar el delito de malversación es simplemente indefendible.

«En realidad, ¿quién cree ya alguna de las palabras de Sánchez?», ha sentenciado.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ advierte que los ministros del presidente están preparando el terreno para los “indultos encubiertos”, en referencia a los políticos que se beneficiarían con esta reforma, como el independentista Oriol Junqueras, condenado por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos e inhabilitado políticamente, pese al indulto otorgado por Sánchez el año pasado.

«Sánchez ha puesto a sus ministros a calentar en la banda para ir preparándonos para unos indultos encubiertos. Margarita Robles ha dicho: “No es lo mismo el que se lleva dinero a su bolsillo que el que no”. Es lo que Junqueras llama “malversación de pensamiento”. Osea, te puedes quedar con el dinero de todos los españoles siempre que el botín vaya destinado a papeletas, a urnas ilegales y a mantener la casa de Puigdemont en Waterloo».

Ana Rosa incide que si la reforma de la malversación sale adelante, “habría que reformar no solo el Código Penal sino también los diccionarios”, ya que cambiaría hasta la forma de entender el delito. Cabe recordar que la malversación de fondos públicos implica el desvío de dinero de una partida a otra que no estaba destinada, no implica ni requiere que ese dinero termine en los bolsillos de algún político o particular.

De nuevo fantástica Ana Rosa Quintana hablando sobre la reforma del 'delito de malversación' que pretende llevar a cabo el PSOE. pic.twitter.com/vvYyS6j87q — Girauters🇪🇸 (@Girauters) November 15, 2022

De acuerdo a la presentadora esta modificación podría tener consecuencias sobre decenas de condenas a distintos políticos y dejaría en entre dicho la moción de censura con la que el presidente de Gobierno tumbó al entonces primer mandatario Mariano Rajoy, alegando aquello de la lucha contra la corrupción.

«La palabra corrupción pasaría a definirse como robo de dinero público siempre y cuando no se lo entregues a tus amigos o compañeros o a tu partido. También habría que revisar la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder. Si el dinero de la financiación ilegal llega a los partidos y no a los bolsillos de los particulares, habría que cambiar decenas de condenas de alcaldes y concejales que beneficiaron a sus amiguetes».

Por último, destaca que con lo impresentable de la propuesta, los políticos que han sido condenados por corrupción, pasarían a ser auténticos “Robin Hood” que en lugar de aprovechar su posición de poder para apropiarse de los recursos públicos, los han usado para el bien popular; como lo sería la compra de drogas y prostitutas.