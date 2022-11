El imparable acoso de TVE contra Ayuso: Fortes rescata al incompetente Illa (PSOE) para insultar a la presidenta madrileña

Es de coña.

Pero así funciona la TVE pagada con el dinero de todos los españoles.

El programa presentado por Xabier Fortes, ‘La Noche en 24’, en el Canal 24 Horas, recurrió el 15 de noviembre de 2022 a Salvador Illa.

El socialista, que ejerció como ministro de Sanidad durante las primeras oleadas de la pandemia, las más duras y que dejaron un saldo de más de 100.000 fallecidos, se dedicó a insultar sin freno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fracasado candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña, ya que aunque ganó las elecciones no pudo siquiera tener la más mínima opción de poder gobernar, tuvo la ocasión, brindada por el propio conductor del espacio político de las noches en el canal temático de RTVE, para arremeter contra la dirigente de la Puerta del Sol.

La idea sobre la que Illa pivotó su discurso fue que la líder del Partido Popular en Madrid trata con desprecio a los sanitarios de la región y que él, por supuesto, entiende y comparte sin la menor duda las reivindicaciones de los profesionales de la sanidad pública:

Ella siempre dice lo mismo, que la culpa es de otro. Hay dirigentes autonómicos que tienen principios de poca autoexigencia. Quiero ser prudente al manifestarme sobre esto por haber sido ministro de Sanidad, pero me sorprendió la cantidad de gente que acudió a la manifestación y me he manifestado a favor de estos profesionales sanitarios por los que guardo un grandísimo respeto por todo lo que hicieron y me parece que hay que tener en consideración sus demandas. No me gusta que se desprecie a los servidores públicos que hace pocos meses lo dieron todo para salvar vidas. No me gusta, me parece profundamente equivocada esa actitud de desprecio hacia los servidores públicos.