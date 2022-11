El ruin bulo contra una jueza que Echenique y Del Olmo difunden y hasta laSexta desmiente

Un desesperado Podemos se aferra a los bulos para intentar desprestigiar a los jueces que critican a Irene Montero por la chapuza de su Ley del ‘solo sí es sí’.

El exdirigente de Unidas Podemos Juan Manuel del Olmo (que fue condenado a pagar 10.000 euros por llamar violador a un hombre asesinado) difundió en sus redes un vídeo manipulado de la intervención de la jueza Natalia Velilla en el programa ‘laSexta Xplica’ del pasado 19 de noviembre.

En el corte de vídeo, que fue editado con diferentes cortes de la intervención y fuera del contexto del debate, se busca dar la imagen de que la magistrada estuviera admitiendo no haber leído la polémica norma impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Una ‘fake’ que no dudó en compartir Juan Manuel del Olmo junto al mensaje: “Media hora rajando contra la Ley y termina diciendo que no se la ha leído ¡La experta que invitó La Sexta Noche! Y así todo…”.

Media hora rajando contra la Ley y termina diciendo que no se la ha leído 🤣🤣🤣

¡La experta que invitó La Sexta Noche! Y así todo… pic.twitter.com/Gk7LgL2P03 — Juanma del Olmo (@JuanmaDelOlmo) November 20, 2022

Pablo Echenique también compartió el tuit del exdirigente de Unidas Podemos con el vídeo fake, contribuyendo así a que se propagara en las redes sociales.

Sin embargo, todo se trata de una manipulación, ya que la jueza lo único que hace (como reconoce ella misma y hasta laSexta) es responder irónicamente al juez José Antonio Martín Pallín, que minutos antes afirmó que «el que sostenga que la ley desprotege a las víctimas o no se la ha leído, o no sabe leer, o tiene otros intereses ocultos».

Posteriormente, y a pesar de que la propia Velilla y la cadena de izquierdas dejaron claro que estaba usando la ironía, Del Olmo ha seguido insistiendo en su postura, compartiendo la intervención, esta vez sin editar, pero, de nuevo, sin el contexto del comentario previo de Martín Pallín.

Un nuevo intento de manipulación que acompañó del mensaje: “Después de salir el vídeo, Natalia dice que era una ironía. En este tuit queda su versión para que cualquiera la pueda conocer. En mi opinión no es una ironía. Afirma que sin leer la ley se puede defender lo que está defendiendo. Aquí está su intervención”.

Después de salir el vídeo, Natalia dice que era una ironía. En este tuit queda su versión para que cualquiera la pueda conocer. En mi opinión no es una ironía. Afirma que sin leer la ley se puede defender lo que está defendiendo. Aquí está su intervención pic.twitter.com/ElWGScQO2E — Juanma del Olmo (@JuanmaDelOlmo) November 21, 2022

Desde ‘laSexta Xplica’ insisten en que se siguen intentando manipular las palabras de la jueza en el partido de extrema izquierda, por lo que ponen énfasis en que en el vídeo completo se puede ver el momento exacto en el que Martín Pallín hace ese comentario y, posteriormente, la intervención íntegra de la jueza Velilla, en la que, al realizar su argumentación, hace alusión de forma irónica a las palabras del magistrado -«A lo mejor, lo siento por el compañero, no me he leído la ley», dice con sarcasmo- para, a continuación, explicar por qué, a su juicio, «sí que existe desprotección a las víctimas» con esta norma.

«El problema no es la transitoriedad de la ley ni son la revisión de las penas, el problema es que ahora mismo cuando se cometa un delito que esté contemplado como una agresión sexual, la víctima puede encontrarse con una sentencia en la que a su agresor se le va a imponer una condena inferior a la que se le habría impuesto en el caso de haberse cometido el delito antes de esta reforma, incluso en algunos casos, multa», argumenta en primer lugar la jueza.

A continuación, añade, en respuesta a las palabras previas de Martín Pallín: «Yo a lo mejor, lo siento por el compañero, no me he leído la ley, pero sí que existe desprotección a las víctimas». Acto seguido, expone dos ejemplos que, en su opinión, así lo demuestran.

Al dejar con el culo al aire a Echenique y Del Olmo, laSexta avanza en su guerra contra el partido de extrema izquierda, con quienes no dejan de intercambiarse puñaladas por la espalda.