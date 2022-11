Ana Terradillos se pone más chulita que nunca sin Ana Rosa contra Eduardo Inda: «Hoy mando yo, ¡a callar!»

Este lunes 21 de diciembre de 2020 se afronta la primera semana de la extraña Navidad 2020 y con ello, la ausencia vacacional de algunos de los presentadores estrella de la parrilla.

Es el caso de Ana Rosa Quintana, que en esta edición ya no presentó el exitoso y líder ‘El programa de Ana Rosa’ sino que como viene siendo habitual, se puso a los mandos la periodista Ana Terradillos. ¿Y qué pasa con Terradillos? Pues que es tertuliana progre durante el curso y presentadora en vacaciones y eso, a menudo, no casa bien.

De modo que el periodista Eduardo Inda, siempre infatigable en las tertulias televisivas, le daba mucha guerra hasta que la presentadora cortó por el lado más autoritario y que sonó un poco a chufla.

El contexto: hacía Ketty Garay una defensa a ultranza de Ximo Puig, ciertamente rara, por cerrar a cal y canto la Comunidad Valenciana durante todo el periodo navideño. Algo que no veía para nada con buenos ojos el propio Inda, y por allí se metía de por medio Verónica Fumanal, ex directora de comunicación del PSOE y, para cortar el conflicto la presentadora se ponía más chulita que de costumbre:

Inda: Tu hagiografía de Ximo Puig yo no la voy a sostener; es un incompetente y un tipo envuelto en la corrupción. Verónica Fumanal: No sé a qué corrupción te refieres. Inda: ¡Pues todos los líos que tiene su hermano! ¡Los está investigando la Fiscalía! Verónica Fumanal: ¡No es verdad! Inda: Pero vosotros tenéis que hablar bien porque sois de la cuerda… Ana Terradillos: Déjame… Inda: ¿Pero puedo terminar? Ana Terradillos: No, llevas hablando media hora… Luego dices que te corto. Inda: Ya sé que a ti tampoco te gusta lo que digo. Ana Terradillos: ¡Conmigo no te metas que yo hoy aquí mando, guapo, así que tienes que hacer lo que yo te diga. O sea, on te olvides, hoy estoy aquí y no ahí, ¡así que a callar! Inda: Pues es como si estuvieras allí…

Obviamente el periodista no le hizo ni caso y terminó su exposición: «¡A la gente hay que dejarle ir a ver a los suyos tomando las medidas adecuadas! Hay mucha gente que tiene gente mayor y si no va estas Navidades a lo mejor no va nunca, ¡basta ya de jugar con los sentimientos!»