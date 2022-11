Mariló Montero salta en directo contra el feminismo sectario de la izquierda: «¡Es que me cabrea, cojones!»

Mariló Montero no pudo contener la indignación y saltó en directo contra la izquierda por usar la lucha contra la violencia machista como arma política.

Durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 25 de noviembre, la presentadora entrevistó a Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, por sus críticas a una campaña de la Junta de Galicia contra las agresiones sexuales machistas.

Para la representante de la izquierda, los ‘populares’ culpabilizaban a las mujeres de las agresiones por “salir en mallas a hacer deporte por la noche”. Un argumento que se cayó por su propio peso cuando se analizó la campaña y cuando desde la Junta se preguntaron por qué llegan las críticas ahora (coincidiendo con las duras críticas a Irene Montero por la polémica Ley del ‘solo sí es sí’) y no cuando se lanzó a mediados de octubre.

Mientras Pontón evitaba dar explicaciones para centrar su discurso en acusar al PP de defender a los machistas, Susana Díaz echaba más leña al fuego acusando a los ‘populares’ de alejarse de la lucha contra la violencia machista por su “acercamiento a los negacionitas de VOX”.

El uso político del 25-N acabó haciendo que Mariló Montero perdiera los papeles y alzara la voz: “Es que ya me cabreo, cojones…”, afirmó para callar a la portavoz de BNG.

¿Qué dice el Ministerio de Igualdad sobre la polémica campaña de la Xunta?https://t.co/GgQO0aWUnb #TodoEsMentira25N pic.twitter.com/QlISF76wQ2 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 25, 2022

La periodista, que pidió “discursos que sean eficaces para que nos dejen [a las mujeres] de pegar y de matar”, reprochó que “acá parece que solo el Gobierno lo hace bien y que todos los demás desean que se violen a las mujeres… y eso no es así”.

Pontón intentó retomar el discurso: “si me permites…”, pero fue silenciada tajantemente: “no, no te permito nada más, ya has dicho todo lo que tenías que decir”, replicó Montero.

La presentadora de ‘Todo es Mentira’ no dudó en aprovechar su reflexión para echar un cable a Irene Montero: “Ella tampoco quiere que haya violadores saliendo de las cárceles, esa mujer está llorando todas las noches”, pero reconoció que “metió la pata y ahora le toca repararlo”.

Finalmente, Mariló Montero pidió a los políticos [especialmente a los de izquierdas]: “Dejad de utilizarnos políticamente, dejad de sacar violadores…que se les va la olla”.