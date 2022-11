Pablo Motos sopapea a Irene Montero por difamarle en una campaña publicitaria

Harto de las mentiras de Irene Montero.

Pablo Motos, el presentador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3), salió al paso en la noche del 24 de noviembre de 2022 para dejar a la ministra de Igualdad no solo a los pies de los caballos, sino también para tacharla de mentirosa.

Todo a raíz de una campaña publicitaria lanzada por el departamento de la de Unidas Podemos en la que se acusa al showman de Atresmedia de ser un machista.

En concreto, en el fragmento en el que se alude a Pablo Motos, se le afea que en una entrevista a Elsa Pataky le hiciera una pregunta sobre si duerme o no con ropa interior sexy.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

Así, sacado de contexto, pudiera entenderse que el conductor del programa no tenía un verdadero interés periodístico en su invitada y sí, por el contrario, crear morbo para retener a la audiencia.

El problema, como el propio Motos recordó, es que la actriz y modelo acudió al plató cuando se encontraba en plena campaña promocional de una firma de lencería diseñada para dormir.

O, lo que es lo mismo, aunque la pregunta pudiera parecer picante, tenía todo el sentido y solo hay que escuchar la respuesta de la propia Pataky para percatarse de que no había ninguna maldad ni ningún amarillismo en la cuestión lanzada por el presentador de ‘El Hormiguero’.

Así que ante tamañas acusaciones, Motos fue muy claro en su respuesta a Irene Montero por difundir una campaña en la que se le difama sin ningún tipo de piedad:

Hoy quiero empezar la tertulia de una forma distinta. Nunca uso el micrófono para una cosa personal, pero como sabéis desde este programa hemos criticado muy duramente la ley del ‘solo sí es si’ y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Ya sé que es casi una vulgaridad, porque se lo llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio en la tele. Gastarse más de un millón de euros de dinero de los españoles estando el país como está es indecente. Pero tiene una parte divertida.

Pablo Motos responde a la última campaña del Ministerio de Igualdad #CarrascoEH pic.twitter.com/SqF0kMJwBd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2022

De hecho, Motos optó por comparar la ‘parodia’ que Igualdad hizo de su pregunta a la actriz en el año 2016 con la cuestión que él planteó a Pataky. Y es que en el anuncio de marras del Ministerio de Igualdad se escucha decir a la entrevistada esta frase: «Si yo fuera un tío, él no me hubiera hecho esa pregunta». Así que al presentador no le quedó más remedio que mostrar el momento real al que aludían desde el departamento de Montero:

Esta pregunta se la hice en 2016, que ya se han ido lejos, a Elsa Pataky. Pero es que Elsa Pataky venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys. He recuperado el momento para que veáis el momento el tono baboso que ha usado el de la campaña y lo que sucedió de verdad. Ni yo estaba haciendo el baboso ni ella está incómoda porque está hablando de su campaña. El Ministerio de Igualdad miente.

Y para concluir, Motos puso los cortes de entrevistas realizadas a hombres en los que se les preguntaba también sobre la ropa interior, si dormían o no con pijama o qué clase de calzoncillos utilizaban.

Cuestiones como esas fueron respondidas por el piloto de motos Joan Mir, los actores Miguel Ángel Silvestre y Pablo Chiapella, los cantantes Maluma y Sergio Dalma o el futbolista Sergio Ramos.