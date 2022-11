Las dos pifias de RTVE con la manifestación de VOX que les retrata en directo

En RTVE ya no disimulan ni un poco.

Este domingo VOX convocó a una manifestación en contra del Gobierno de Pedro Sánchez en la Plaza Colón, en Madrid y a los directivos de la corporación pública parece no haberles hecho gracia que fuera exitosa.

Pensando en aquello de lo que se emite no existe, en el canal de noticias 24 horas de la Corporación RTVE, decidieron tratar la masiva manifestación como si no fuera nada relevante: no pasaron ni una toma de los asistentes que salieron a las calles de la capital, que se estiman en unas 25 mil personas.

Por si fuera poco, la intervención del presidente de VOX, Santiago Abascal, fue transmitida con defecto, al ‘congelarse’ la imagen durante su discurso en los escasos segundos que le dieron en pantalla.

¡Adelante españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Sin pedir permiso ni perdón a la izquierda totalitaria! Por España, por nuestra libertad, por nuestra soberanía y por nuestra democracia. ¡VIVA ESPAÑA! 🇪🇸 pic.twitter.com/6CZ1BhAqLF — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2022

Dos ‘pifias’ que dejan en claro que la empresa que se financia con el dinero de todos se encuentra entregado al sectarismo y es un medio que está al servicio de Pedro Sánchez y de sus objetivos políticos.

VOX desquicia a Moncloa de nuevo

La formación de Santiago Abascal llenó la Plaza de Colón de Madrid, acompañadas de otras manifestaciones en distintas ciudades, con un clamor contra el presidente del Gobierno y sus socios.

Miles de personas convocadas por VOX se han concentrado este domingo en la Plaza de Colón de Madrid y en otras capitales de provinciapara exigir la dimisión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno por su»generosidad con los sediciosos y malversadores». El líder de la formación, Santiago Abascal, ha acusado al presidente de ser un «jefe de demoliciones que quiere triturarlo todo» y ha criticado al Ejecutivo por victimizarse «con el numerito de Irene Montero».

Tal y como informa Vozpópuli, la concentración central ha arrancado a las 12 horas en la Plaza de Colón, un escenario icónico para VOX en sus actos electorales y movilizaciones ciudadanas. A la misma hora han comenzado las otras movilizaciones convocadas por el partido frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia. La concentración de Colón ha contado con la participación del propio Abascal y del líder del sindicato ‘Solidaridad’, Rodrigo Alonso, mientras que los diputados nacionales se han repartido por el resto de la geografía española.

‼️📢 #SánchezVeteYa Más de 100.000 personas en toda España acuden a la llamada de VOX y @solidaridad_esp para exigir la dimisión del Gobierno y elecciones inmediatas. HILO con todas las concentraciones: 📸 Plaza de Colón (Madrid) ⬇️ pic.twitter.com/iVn8CaNHfZ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 27, 2022

Según VOX, explica el mencionado medio, a la concentración de la capital han asistido unas 80.000 personas, mientras que en el resto de las ciudades han participado un total de 20.000 personas. La Delegación del Gobierno en Madrid, sin embargo, ha rebajado el dato de asistencia en la capital a los 25.000 participantes.

La formación impulsó estas movilizaciones después de que el Gobierno anunciara su intención de reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición, castigado hasta ahora con penas de cárcel de hasta 15 años, e introducir otro de «desórdenes públicos agravados» que rebaja a cinco años el castigo. Las primeras concentraciones se celebraron la semana pasada en Barcelona, pero era este domingo cuando el partido esperaba recibir un apoyo masivo a sus convocatorias.