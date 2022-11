Patricia Conde explota contra ‘MasterChef Celebrity’: «No puedo con las mentiras»

El lunes 28 de noviembre de 2022 se emitió la primera parte de la final de MasterChef Celebrity. La protagonista fue precisamente la expulsada. Es decir, Patricia Conde. Su actitud durante la gala sorprendió tanto a los compañeros como a los espectadores. La presentadora parecía no estar dispuesta a ‘remar a favor de obra’. Desde el principio Patricia parecía querer no estar ahí y así lo manifestaba en su comportamiento en las dos primeras pruebas eliminatorias donde el esfuerzo brillaba por su ausencia.

Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, chefs y jurados del talent culinario de la cadena pública, le hicieron ver su decepción con su comportamiento. Conde tiró de respuestas irónicas y daba la sensación de que quería acabar cuanto antes con una situación en la que no se sentía cómoda. Los seguidores del espacio no tardaron en comentar la actitud de la actriz y presentadora. Una forma, cuanto menos llamativa de ‘participar’ en un concurso.

La de Valladolid decidió explicarse en su cuenta de Instagram explicando la trastienda de su paso por el concurso. Una explicación que ha sorprendido a muchos ya que rompe con la idea de reality blanco y familiar que la franquicia MasterChef se ha creado.

«Un día nos dijeron “esto es un show, no un programa de cocina”. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar», empezaba su post explicativo

En su publicación también aseguraba sentirse bloqueada ante tanta presión y que esta situación empezó cuando expulsaron del concurso a Isabel Junot. «Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor», añadió.

Sigue la estela de otros exconcursantes

«Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mi me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo q pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto», puntualizó en su post.

Por último, la presentadora pidió perdón a su familia y amigos, además de al equipo del programa porque «si no duermo no funciono». Por último recordó que «no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es tv, no es real».

Patricia Conde se suma así a la lista de exconcursantes del programa que analizan su paso por el mismo de forma negativa. Un listado que cuenta con nombres como Xuso Jones, Antonia dell’ Atte o María del Monte. Ésta última decidió abandonar el programa y, aunque no se pronunció al respecto sí que aseguro que no había sido una experiencia especialmente agradable.