Celia Villalobos se planta en directo contra la ‘censura’ de Risto Mejide: “¡Por Dios no paras!”

Celia Villalobos se plantó en directo contra la ‘censura’ de Risto Mejide.

Durante el programa de ‘Todo es Mentira’ del 30 de noviembre, la exministra de Sanidad no toleró que el presentador no le permitiera desarrollar sin interrupciones sus palabras a favor de Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a Pedro Sánchez de ser un “tirano” que lleva al país hacia una “dictadura”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid reaccionaba así a la decisión de expulsar a la diputada de VOX, Patricia Rueda, del Congreso por tildar de “filoetarras” a Bildu. Por lo que Villalobos hacía un llamado a rebajar el tono político.

«Como sigamos en este radicalismo de extrema izquierda y extrema derecha», comenzaba diciendo la expolítica. Antes de que pudiera desarrollar su idea, fue cortada por Mejide que cargó contra el PP: «Pero si son los de tu partido».

Una estrategia que no gustó nada a la ‘popular’: «Hijo de mi alma déjame que acabe». Pero sin aún dejarla arrancar en su argumento ya buscaba que lo terminase el presentador de ‘Cuatro’: «Pero acaba ya, que te vas a acabar todo el programa tú».

Ante la presión y la falta de igualdad con los demás colaboradores, Villalobos mostró su descontento con ironía. «A partir de ahora voy a contabilizar, porque como hablo muy fuerte, parece que hablo mucho».

«No dejo que te vayas del tema que es mi trabajo», la volvió a cortar tajante Risto.

La exministra buscó pasar página y mientras retomaba su argumento iniciar sobre “el ataque al parlamentarismo”, el publicista volvía a saltar: “No estamos atacando a nadie, lo que estamos es reflejando lo que han dicho los tuyos”.

Una salida de tono que desconcertó a todos

Villalobos: Por qué te sientes afectado chiquillo

Risto: Esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid…

Villalobos: ¡Por Dios no paras!.. tú para qué te sientes aludido, estoy hablando de los españoles

Risto: No, yo no

Villalobos: Cómo que no… Me has quitado la palabra, has hecho lo que hacen en el Parlamento, no me dejas terminar lo que quiero decir y ¿eso cómo se llama?…