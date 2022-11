Will Smith reaparece tras su polémica bofetada a Chris Rock en los Óscar: «Perdí la cabeza»

La doble cara de Will Smith.

La carrera profesional del mítico actor parece haber ido debilitándose debido a la bofetada que propinó al cómico Chris Rock en la gala de los Óscar, una noche que todos recordaremos con mal sabor de boca. Tras tres meses alejado de la vida pública, Will Smith ha reaparecido en televisión, donde ha reconocido su error, y espera que ese gesto no penalice al equipo, a pocos días de que se estrene ‘Emancipation’, su nueva película.

La pasada noche del lunes 28 de noviembre de 2022, el actor asistió a ‘The Daily Show’, el programa humorístico de Trevor Noah, para dar todas las explicaciones necesarias al respecto:

El protagonista declaró «haber perdido la cabeza» en aquel momento, y que entiende perfectamente si muchos no están preparados todavía para ver alguna película suya. Su mayor preocupación es el equipo:

«I completely understand that if…someone is not ready, I would absolutely respect that and allow them their space to not be ready…My deepest hope is that my actions don’t penalize my team.»

Will Smith on audiences who aren’t ready to watch his films after Oscars. #GoodDayDC pic.twitter.com/2fc3XaXbMa

— Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) November 28, 2022