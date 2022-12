El exabrupto en directo de Toni Bolaño contra los de VOX por llamar «filoetarra» a Bildu: «¡Qué se jodan!»

Va de tertuliano moderado.

Pero en cuanto se rasca un poco, Toni Bolaño saca su verdadera faz a pasear.

Y en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) demostró que eso de que llamen «filoetarras» a EH Bildu, uno de los socios de legislatura de Pedro Sánchez, le pone de los nervios.

De hecho, el articulista de La Razón, que no es la primera vez que emplea un vocabulario pasado de revoluciones, sacó su peor cara y su lenguaje más tabernario contra VOX y contra todos aquellos que consideran a los miembros de la formación de Otegi como cercanos a los postulados de ETA:

Bolaño, que no se cansó de vincular al partido de Santiago Abascal como un nostálgico del franquismo, esgrimía que no tenía sentido ya hablar de ETA, que la banda terrorista ya había desaparecido del mapa de España.

Y soltó un exabrupto que incluso dejó estupefacta a la propia Susanna Griso:

¡Ya está bien, por favor, no son etarras! Estos (los de VOX) son unos fascistas que están reivindicando a Franco todo el tiempo. Están reivindicando la dictadura. Si reivindican la dictadura, son fascistas. Están exaltando la dictadura y el fascismo todo el santo día y ahora que resulta que hay que llamarle filoetarras a los de Bildu. Pues no señor. Por suerte para todo, ETA no existe. ¡Y que se jodan los que quieren que vuelva, que no va a volver! A ellos les encantaría volver a eso. ETA no existe y en el independentismo vasco no todo el mundo era etarra porque por suerte, gracias a los que estaban en contra de la violencia, se consiguió dar ese cambio político.