El ‘feminista’ Wyoming suelta una burrada en directo contra Ayuso ante las risas de sus colaboradores

Patético.

El pequeño Wyoming ha dado otra muestra de su sectarismo ideológico que disfraza de humor, al insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su programa en laSexta.

El presentador del programa El intermedio, soltó una frase miserable en la que menosprecia la salud mental de la también presidenta del Partido Popular en Madrid:

«Alucino, o pasa de la medicación como de la mierda».

Sin embargo, esta nueva arremetida del presunto humorista no debería sorprender. Primero porque ya es costumbre que en su programa se despache contra cualquiera que no comulgue con su ideología. Y segundo, porque emplea uno de los insultos recurrentes que usa la izquierda y sus terminales mediáticas para intentar descalificar a Ayuso, ya que no tienen argumentos para enfrentarla.

No deja de resultar llamativo que luego vayan de defensores de las mujeres o de la salud mental y denuncien acoso o “violencia política” cuando los retratan, pero no pierden oportunidad en atacar despiadadamente.

El Gran Wyoming sobre Ayuso: “Pasa de la medicación como de la mierda”. Y luego que si la salud mental. pic.twitter.com/aI9vwtOBRT — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) December 2, 2022

Un ejemplo de ello, fueron las diversas arremetidas contra Ayuso solo el día de ayer. Antes del ataque de Wyoming, el presidente del PSOE andaluz Manuel Pezzi también insultó vilmente a la mandataria regional:

“Recordar estos mensajes de odio, basura política, q solo se le puede ocurrir a alguien con una tara mental grave o dislocada en su asalto al poder sin apoyo democrático. Les duele el éxito del Gobierno de Pedro Sánchez y no pararán en sus mentiras y ataques .Ojo con la violencia”, dijo el presidente del PSOE andaluz.

Sin embargo, estas palabras no fueron pasadas por alto por el PP, que le cruzó la cara al socialista a través de su cuenta oficial.

“Estos son los insultos que aguanta a diario Isabel Díaz Ayuso. Es penoso que Manuel Pezzi, presidente del PSOE andaluz, el partido de los ERE, donde gastaban el dinero de los parados en drogas, juergas y prostitutas diga estas barbaridades. Los que hablan de violencia política…”.

Estos son los insultos que aguanta a diario @IdiazAyuso. Es penoso que Manuel Pezzi, presidente del @PSOE andaluz, el partido de los ERE, donde gastaban el dinero de los parados en drogas, juergas y prostitutas diga estas barbaridades. Los que hablan de violencia política… https://t.co/Eib20ZY9fJ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) December 1, 2022

Otro de los sitios donde Ayuso ha sido insultada habitualmente es en la Asamblea de Madrid. Sin embargo y pese a las descalificaciones, en lugar de llorar, la mandataria regional se dedica a repartir zascas y desmontar bulos, como el que intentó colar la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

Ayuso asumió que la autollamada ‘médico y madre’ ya no sabe hacer otra cosa que difundir falsedades en contra ella y contra el funcionamiento de la sanidad madrileña: