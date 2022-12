Macarena Olona arruina a Sánchez adelantando a Fortes (TVE) el anuncio que esperaba todo el centroderecha

Respira aliviado el centroderecha español.

Macarena Olona, la que fuera combativa diputada de VOX y posterior candidata a la Junta de Andalucía hasta su posterior retirada de la vida política, anunció en ‘La Noche en 24’, en el Canal 24 Horas en TVE, que ella no tiene pensado presentarse a la próxima convocatoria electoral.

La alicantina le avanzó a Xabier Fortes, presentador del programa de análisis político, que ella no quiere fragmentar el arco político que corresponde al centro y a la derecha en España y que, amén de que ella no tiene en mente tomar parte en los comicios del 28 de mayo de 2022, su intención es regresar a su plaza como abogada del Estado:

Xabier, para mí es muy importante poder estar hoy aquí para ratificar lo que vienen siendo mis palabras desde que dejé atrás los problemas de salud, volví al ámbito público y cumplí mi promesa hecha ante e l Santo Apóstol Santiago de recorrer el Camino de Santiago . A partir de ese momento he mantenido un discurso constante, coherente y uniforme a pesar de la intoxicación informativa que de manera deliberada se ha intentado filtrar para obstaculizar mi camino.

Olona subrayó que ella se ha impuesto, a pesar de presentar su plataforma política, un sentido de responsabilidad y ese le lleva a renunciar a ser cabeza de cartel de cara a ese 28-M:

Por eso, y con gran sentido de Estado, por supuesto, no voy a concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales . Por eso hoy aprovecho esta oportunidad para decir muy claro que, tal y como he venido manteniendo, yo voy a reingresar en la Abogacía del Estado cuando termine este período de excedencia sin sueldo que finaliza este mes de diciembre.

No obstante, no quiso dejar pasar la ocasión para lanzarle un recado a sus antiguos compañeros del partido de Santiago Abascal:

Yo creo que ahora es tiempo de parar, templar y de no facilitar a mi ex formación, a VOX, ningún tipo de excusa si los resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicos no son buenos.