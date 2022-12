Vicente Vallés destapa la trampa que Pedro Sánchez oculta con el abaratamiento de la malversación a los golpistas

Breve, pero sumamente preciso.

Vicente Vallés volvió a dar en el clavo en su informativo del 8 de diciembre de 2022 en Antena 3 al sacar a la luz una nueva trampa de Pedro Sánchez.

El periodista de Atresmedia denunció, como no podía ser de otra manera, el guiño del inquilino de La Moncloa a los golpistas catalanes y las prisas que le han entrado para tener aprobada en el Congreso de los Diputados la reforma por la cual se abarata el delito de malversación siempre que no esté relacionado con un caso de beneficio particular.

Dicho de otra manera, si el político equis malversa caudales públicos para llevárselos a su bolsillo, este no podría beneficiarse de esa reducción de penas.

Pero si es, por ejemplo, para organizar un referéndum de independencia, entonces la pena es menor.

Vallés rememora cómo Sánchez ha ido mimando a los responsables de la intentona golpista el 1 de octubre de 2017:

Primero fue el indulto, que permitió salir de la cárcel a los líderes independentistas condenados por sedición y malversación. Pronto desaparecerá el delito de sedición y, casi en paralelo, se podría limitar también el delito de malversación en el caso de que el presidente del Gobierno acepte las propuestas de los partidos independentistas. De ser así, convocar un referéndum ilegal y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional será casi gratuito en términos penales. Solo falta el visto bueno de Pedro Sánchez.

Así se reducirían las penas por malversar

De hecho, este 9 de diciembre de 2022 se presentará en el registro del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo la enmienda de ERC y, según las fuentes, salvo modificaciones de última hora, la clave está en el hecho de que si el dinero público no va al bolsillo del malversador, las penas han de ser más bajas.

Serían 8 años de cárcel para quien se lucrase en su propio beneficio, pero si no hay un rédito personal, las penas oscilarían entre los 6 meses y los 4 años y la inhabilitación entre los 4 y los 5 años.

Vallés asegura que el jefe del Ejecutivo socialcomunista está dispuesto a, como mínimo, escuchar el planteamiento del partido de Gabriel Rufián:

Pese a las críticas, el presidente Pedro Sánchez ya se ha mostrado dispuesto a al menos atender la reclamación de los partidos independentistas y, si finalmente lo hace, será con una reforma a toda velocidad, igual que con el delito de sedición. Se hará sin apenas debate.

La reforma para abaratar la malversación podría ser votada y aprobada el próximo 15 de diciembre de 2022.

Los beneficiados se elevan por encima de la veintena, pero los nombres de peso son los de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Lluis Salvadó y José María Jové.

Pero el nombre que a Pedro Sánchez le interesa por encima de todos estos golpistas está en el sur de España y no es otro que José Antonio Griñán, expresidente socialista de la Junta de Andalucía y que también se vería beneficiado de esta reforma ya que, según el nuevo baremo, el mandatario andaluz no se habría lucrado personalmente en el caso de los ERE fraudulentos.