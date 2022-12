Hasta Cristina Pardo pone pie en pared con las triquiñuelas de Pedro Sánchez: «¿Cómo puede…?»

El objetivo es que el 1-O no pueda perseguirse. Eso es exactamente lo que dijo el mismísimo Oriol Junqueras, golpista contra España en 2017 y posteriormente indultado a cambio de favores políticos.

De modo que en el Gobierno de socialistas y podemitas dirigido, a todas luces, por los designios de los independentistas, andan ahora dándole vueltas a la reforma del delito de malversación de caudales públicos del Código Penal. Es difícil saber por dónde empezar a golpear a tanto mangante.

Cómo de turbia será la cosa que hasta la periodista Cristina Pardo explicó con esta sencillez y a la vez, contundencia, la estratagema vomitiva del Gobierno en su patada y a seguir. La presentadora de laSexta se ha mostrado en gran cantidad de ocasiones contraria a los miembros del Partido Popular a los que entrevista habitualmente y además cuenta con un compañero de copresentación en Más Vale Tarde que es un odiador nato de todo lo que no sea su idea de progresismo…

Pero Pardo aparece ocasionalmente en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos como tertuliana y a decir verdad es ahí donde da sus mejores versiones. En esta ocasión, el pasado jueves 8 de diciembre, se ensañó contra Pedro Sánchez por esta nueva patada insultante a todos los españoles:

«De verdad, lo de la malversación es obsceno, invendible, no entiendo cómo están haciendo esto. Es evidente que va dentro de un pacto con ERC, que es que es grotesco decir que no es así. Están suavizando un delito que solo afecta a los políticos y lo están haciendo para beneficiar a personas con nombre y apellidos, y creo que esto debería ser directamente delito, y lo que parece que van a hacer es establecer una diferencia entre el que se lo lleva para él y el que no… ¡Pero es que Pedro Sánchez llega al Gobierno de España echando a Mariano Rajoy porque el PP había sido condenado por lucrarse! Si eso mereció algo tan gordo como una moción de censura, ¿cómo puede la misma persona decirnos ahora que si no te lo llevas para ti no es tan gordo? ¡Es suavizar un delito que solo afecta a los políticos! ¡Es increíble!»