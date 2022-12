Denuncia: un Belén con una ‘caca’ representando a Jesucristo salpica gravemente a laSexta

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto este lunes 12 de diciembre una querella en el Juzgado de instrucción de Barcelona contra la revista panfleto Mongolia por un presunto delito contra los sentimientos religiosos tras la publicación de su última portada, en la que se representa un Belén que sustituye a Jesucristo por el emoticono de un excremento. La organización de juristas también denuncia un presunto delito de blanqueo de capitales, relacionando a la editorial con su fundador, Gonzalo Boye, que «está acusado por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico».

Esta denuncia afecta indirectamente a laSexta (Atresmedia), cadena en la que los directores del panfletillo, Edu Galán y Darió Andati mantienen una colaboración con el programa de Antonio García Ferreras (de ‘Al Rojo Vivo’) y las redes han criticado duramente también a laSexta por darles voz.

Según la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, «es evidente que esta revista se podría haber utilizado, presuntamente, para cometer un delito de blanqueo para el que está acusado uno de sus fundadores. En el último año, la editorial ha recibido más de 61.000 euros de subvenciones públicas». También denuncia que «utilizan el ataque a los cristianos para desviar la atención de sus cuentas y de un presunto delito de blanqueo de capitales, que ahora además estaría subvencionado por el Gobierno de Pedro Sánchez».

Lo cierto es que la última portada de la revista satírica, que vio la luz este pasado domingo, ha soliviantado a algunos católicos españoles (el 55,4% de la población, según el último barómetro del CIS), que han visto en ella una «ofensa gratuita». La imagen muestra un emoticono de una deposición con aureola, y se acompaña del texto «¡Ha nacido el hijo de Dios! ¡Es igualito al padre!», tal y como explica también el portal Alerta Nacional.

«Tienen suerte de que no somos como otras culturas; si no, esta revista pagaría un precio por esta ofensa gratuita», ha destacado un usuario indignado de Twitter. Otros han recordado las palabras de Darío Adanti, ilustrador argentino y cofundador de la revista, que admitió en una entrevista concedida a un diario digital que no se atrevería a caricaturizar a Mahoma en portada. «No quiero morir», se justificó: «Yo no soy la avanzadilla del frente occidental contra el ISIS». Otros usuarios, como les hemos anticipado en Periodista Digital, arremeten también contra la segunda cadena de Atresmedia televisión.

Entre los que han recordado estas declaraciones está el dirigente de VOX, Jorge Buxadé, que ha denunciado que esa portada «hiere gravísimamente los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles». Tras animar a distintas entidades a tomar las acciones legales pertinentes, se ha dirigido a Adanti: «Cuando la libertad religiosa depende del miedo de los directores de medios de comunicación, se acabó la libertad religiosa. Somos una civilización en manos del terror».

Tal y como explica AN, no es la primera que la revista fundada por Gonzalo Boye, condenado a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, genera polémica. Su portada de abril de 2015 exclamó «¡Viva Cristo Gay!».

En 2020, la revista satírica fue condenada por dañar el derecho al honor de José María Ortega Cano, al que hubo de indemnizar con 40.000 euros tras una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

Sobre su financiación, Abogados Cristianos lleva tiempo pidiendo que se investigue un posible blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.