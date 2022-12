El terrible vaticinio de Vicente Vallés sobre lo que ocurrirá con la reforma de la malversación

El presentador de Antena 3 noticias ha alertado sobre las nefastas consecuencias de la reforma del Código Penal que impulsa el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para complacer a sus socios independentistas para asegurar su apoyo.

Vicente Vallés señala que la inminente reforma del delito de malversación que avanza el Ejecutivo podría resultar en la reducción de penas a diversos políticos que han sido condenados por corrupción.

«La ley del ‘Sí es sí’ no es la única norma que puede provocar revisiones de condenas a la baja. En el nuevo caso hablamos de otros beneficiarios, que serían los corruptos. Fiscalía teme que pueda ocurrir lo mismo».

De acuerdo al periodista, Anticorrupción prevé que se pueda producir una «avalancha» de revisiones con el abaratamiento penal que ha puesto en marcha el Gobierno de PSOE-Podemos junto con Esquerra Republicana.

Vallés detalla que fuentes cercanas a la Fiscalía consideran que «habrá que cambiar algunas acusaciones como por ejemplo las del caso Kitchen que afectan a antiguos dirigentes del Partido Popular».

TREMENDO. Esto de Vicente Valles sobre la reforma de la malversación tienes que escucharlo. pic.twitter.com/IhapHSDGsm — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) December 14, 2022

De esta forma, Vallés deja en claro que el Pedro Sánchez termina de completar su traición a los españoles y en especial a sus votantes, que lo apoyaron precisamente por sus promesas de fortalecer las penas contra la corrupción y sedición.

El propio fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha apelado a los diputados de PSOE, Podemos y Esquerra Republicana para que no procedan con este abaratamiento penal. «Apelo a los Poderes Públicos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción. Para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción».

Carlos Alsina retrata al presidente de Gobierno por su última afrenta a los españoles

Carlos Alsina ha afeado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su última afrenta a los españoles: reformar el delito de malversación para complacer a sus socios de Gobierno.

«Políticos resolviendo la situación penal a otros políticos. Este en resumen, es el caso que nos ocupa».

El locutor de Más de Uno en Onda Cero sintetiza magistralmente el nuevo dislate de Sánchez: rescatar a los políticos de Esquerra Republicana (ERC) de los juzgados a los que fueron condenados por los delitos de sedición y de malversación con un patético truco de magia.

«Abracadabra: antes era delito, ahora ya no lo es. Desjudicialización le llaman a esto. Antes era corrupción, ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque son políticos».

Alsina desmonta el discurso del presidente socialista que ha asegurado que estas medidas han sido para homologar la normativa legal con Europa y para “rescatar a Cataluña” al tiempo que se “saca la política de los juzgados”. Destaca que lo que hace Sánchez es un “abaratamiento penal” para beneficiar a sus socios de gobierno para asegurarse seguir en La Moncloa el mayor tiempo posible.