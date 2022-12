Monasterio (VOX) le da la del pulpo a Fortes (TVE) por defender la cacicada del PSOE contra los jueces

El acoso y derribo del Gobierno sanchista al ámbito judicial es imparable.

La petición de PP y VOX de que se pospusiera el pleno del Congreso de los Diputados del 15 de diciembre de 2022 en el que iba a tratarse el cambio de mayorías, de los tres quintos actuales a una mayoría simple, para poder renovar el Tribunal Constitucional fue asunto de debate en los programas de análisis político.

En ‘La Noche en 24 Horas’ (TVE) intervino Rocío Monasterio, diputada de VOX en el Parlamento madrileño, que fue muy clara en su posicionamiento:

El presentador de la tertulia, Xabier Fortes, quiso salir a defender la cacicada sanchista con una pregunta envenenada:

Sin embargo la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid le aclaró unos conceptos de cajón al presentador de ‘La Noche en 24 Horas’:

Yo creo que posponer una votación no es impedir votar. Yo creo que unas cautelarísimas es posponer una decisión porque no se están dando las condiciones adecuadas para ello. Pero eso no es impedir votar. Eso es intentar garantizar que las cosas salgan bien. Pero ya sabemos que con este Gobierno esto no se cumple y que este Gobierno el único objetivo que tiene es adaptar la ley a sus socios golpistas, adaptar la ley, que los corruptos salgan antes de la cárcel o adaptar las leyes para que tengamos violadores en la calle como tenemos ahora gracias a la señora Montero.

Y eso es lo que estamos viendo, una vulneración, una inseguridad para todos los españoles que cada vez nos sentimos más inseguros y donde cada día amanecemos con una nueva sorpresa y un escándalo mayor. Yo creo que los españoles de uno y otro partido no salen de su asombro y ven como Sánchez no tiene absolutamente ningún escrúpulo para adaptar a ERC o al bilduetarra que tenga como socio la ley saltándose la Constitución y saltándose lo que haga falta.