Espectacular tunda de Carlos Cuesta a la tertuliana sanchista encantada con el asalto a la democracia

La Navidad en España puede presentar varios momentos complicadísimos en las mesas regadas de vino y manjares. Casi tanto como en aquel 2017 en Cataluña.

El asalto a la democracia, premeditado y llevado a cabo en varios capítulos por parte del Gobierno en general y de Pedro Sánchez en particular solo puede encontrar dos figuras: el apoyo ciego o el rechazo visceral.

Arranca este lunes 19 de diciembre una penúltima semana del año 2022 con la resaca de lo vivido en el Parlamento en la anterior. Diferentes afrentas a los ciudadanos con la reforma por vía rápida y sucia de varias leyes clave. Con la derogación de la sedición, la rebaja nauseabunda de la malversación de caudales públicos y un vomitivo asalto al Tribunal Constitucional para asegurarse mayoría sanchista, el seguramente ya peor presidente de la Historia de España acomete su asalto.

Y todavía hay quien le defiende en las televisiones y se lo creerá de verdad. Por suerte quedan periodistas -no muchos- por el país y los medios de comunicación dando la batalla dialéctica, cultural y del tipo que sea precisa. Es el caso de Carlos Cuesta, director adjunto en Libertad Digital y que se mostró absolutamente contundente el pasado viernes 16 en el magazine de tarde de Cuatro.

Enfrente contaba con una tertuliana sanchista empedernida, faltona, carente de argumentos, la abogada María José Landaburu, a la que el periodista dejó para el arrastre:

«Están sacando una norma para expulsar y amenazar a quien bloquea en el Poder Judicial… ¿Han indultado o no a los que han cometido un golpe separatista? ¿Han eliminado o no la sedición? ¿Han rebajado o no las penas por malversación? ¿Han abierto o no la puerta a una consulta separatista? ¿Han amenazado a los vocales del Poder Judicial? ¿Están intentando imponer la renovación del CGPJ a la altura de ERC? ¿Están o no despenalizando las revueltas?»