La magistrada María Jesús del Barco mete una lección tremenda al sanchista Xabier Fortes en TVE

La magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, dio una cátedra jurídica exprés a Xabier Fortes en TVE.

El presentador de La noche en 24 horas intentó profundizar en el relato del Gobierno de PSOE-Podemos, según el cual la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso del PP contra el asalto a la Justicia de Pedro Sánchez, es una “degradación” de la democracia porque impide el funcionamiento del Poder Legislativo y apunta a que hay miembros que tienen su mandato caducado para acusar al órgano de ilegítimo. Pero la jurista desmonta el discurso lleno de medias verdades que avanza el Ejecutivo.

La jurista advierte que estas falacias son muy peligrosas para el normal funcionamiento de un país democrático:

Del Barco detalla que si bien son cuatro los magistrados que tienen que ser renovados, la propia normativa interna del organismo establece el funcionamiento que debe seguir hasta que los nuevos cargos entren en vigor:

«No son dos los que tienen su mandato caducado, son cuatro. Pero es que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya prevé que en aquellos supuestos en los que no se proceda a la renovación en plazo, los que están nombrados siguen en el pleno ejercicio de sus funciones».

«Lógicamente las instituciones hay que renovarlas en plazo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también hacer los nombramientos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Pero decir que es un órgano no legítimo porque ha finalizado su mandato en junio, me parece que es un camino muy peligroso y que desde luego, cuestiona el funcionamiento regular de las instituciones en cualquier país democrático. Y eso me parece que no es de recibo».