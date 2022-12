«Se nos va a ir la gente»: el micro abierto de Jorge Javier Vázquez airea la guerra en Telecinco

Mediaset sigue desquiciada por las audiencias. Las tardes ya no son lo que eran desde que la audiencia se ha cansado de Jorge Javier Vázquez y del resto de la ‘tropa’ Sálvame.

Tal y como les hemos contado en Periodista Digital, el último experimento de los de Borja Prado ha sido la puesta en marcha, este lunes 19 de diciembre, de dos concursos. 25 Palabras y Reacción en cadena, que ocupan la franja horaria de las 7 de la tarde hasta pasadas las 9 para dar paso a Pedro Piqueras y su informativo, pero de momento estos programas que han arrancado con cierto fracaso.

A la gente de Sálvame no le ha sentado nada bien que les arrebaten dos horas de programa y las manifestaciones de Jorge Javier Vázquez así lo demuestran.

En este sentido, es significativo lo que publica este miércoles 21 de diciembre Vertele y que hace mención a las dos horas que pierde el programa de La Fábrica de la Tele, que se muda a internet, a la plataforma Mitele Plus.

Tal y como cuenta el mencionado portal, unos minutos antes de las 19:00h, el momento de inicio del primero de los concursos, Jorge Javier recibió en su plató a Christian Gálvez y Ion Aramendi, con los que escenificó ese relevo en la parrilla. Sin embargo, al despedirles entre bambalinas y volver a ocupar su sitio junto a Adela González con la intención de despedir la emisión, vio que su silla ya no estaba en el centro del plató y que en las pantallas aparecían imágenes de los nuevos programas.

“Escucha, ¿aquí te vas un momento del programa y te echan?”, preguntó, sin saber si tenía que dirigirse todavía a los espectadores de Telecinco, o si la señal estaba ya en Mitele Plus. “Pues me voy a tener que ir.¿Dónde estamos ya?”, preguntó mirando el reloj, y recogiendo sus cosas para dejar sola a su compañera al mando de la última hora del magacín que ha sido renombrada como Sálvame Naranja PLUS.

“¿Dónde estamos?”, volvió a preguntar. “En Mitele”, le dijo Belén Esteban por error. “¿Ah, que estamos en Mitele?”, dijo Jorge Javier, igual de sorprendido y desconcertado que Adela, que también se dirigió a dirección esperando respuestas: “¿Ya estamos en Mitele?”. Alberto Díaz, el hombre a los mandos este lunes, les indicó que aún no habían saltado al pago, pero en el plató continuaba instalado el caos.

“Ah no, todavía no. Tranquilamente ahora en un momentito vamos a estar en Mitele”, aclaró el presentador, mientras sus colaboradores intervenían desesperados por tratar de comunicar este cambio a la audiencia de la manera más clara posible. “Pero di que vamos a Mitele, que nos vean”, sugirió Kiko Hernández.

Pero lo más dramático se escuchaba de fondo, tal vez en un micro que hubiese tenido que estar cerrado: “Chico, que se nos va a ir la gente”, lamentó Carmen Borrego.

En esas, y mientras explicaba a su director que iba a tener que ir saliendo del plató para irse, Jorge Javier se apresuró a despedir Sálvame Naranja sin anunciar de manera clara a su audiencia qué pasaba en ese momento con el magacín. “Comienza Sálvame Naranja… plus”, se limitó a decir a cámara antes de cortar.