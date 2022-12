‘El Chiringuito’: Josep Pedrerol carga contra Messi por su ‘rencor’ hacia Laporta

El FC Barcelona sufrió la baja más dolorosa y repentina de su historia cuando Lionel Messi se marchó a comienzos de la temporada 2021/22, a causa de la crisis económica del equipo culé.

El argentino se marchó entre lágrimas al Paris Saint-Germain por no poder extender su contrato, lo que dejó una herida abierta en el corazón de la afición culé. En una primera temporada en el equipo francés bastante gris, Messi volvió a sonreír cuando se proclamó campeón del mundo con Argentina.

Pero su futuro era una incógnita: acababa su contrato en junio del 2023. Es por ello que muchos culés se ilusionaron con la vuelta del hijo pródigo y ahora campeón mundial. Pero nada más lejos de la realidad.

Según los diferentes medios franceses más afines al club galo, el astro argentino renovará con el PSG. De hecho, el periodista especialista en el mercado de fichajes Fabrizio Romano añadió que ya existe un acuerdo verbal entre Messi y Al-Khelaifi para prolongar su contrato hasta 2024.

Este principio de acuerdo rompe, prácticamente, cualquier posibilidad de volver al Camp Nou si es que la hubiera. Porque, además de que el club tendría que haber hecho otras ‘mil’ palancas, la relación entre Messi y Laporta está completamente rota.

Recordemos que Messi se marchó del Barça tras llegar a la presidencia Laporta por segunda vez. Laporta fue elegido como presidente después de prometer, por activa por pasiva, que Messi renovaría con el Barça. Cosa que no se cumplió.

Algunos esperaban que tanto uno como el otro limaran asperezas para que Messi regresara y terminara su carrera deportiva en el club de su vida. Uno de ellos era Josep Pedrerol. El presentador de ‘El Chiringuito’ lanzó un dardo a Messi al hablar de su renovación con el PSG:

«A mí que me digan que Messi no perdonará a Laporta… Yo esperaba encontrarme al Messi más barcelonista, el que pone al Barça por encima de los presidentes. Messi está por encima de Laporta en ese sentido aunque Laporta fuese votado por una mayoría abrumadora. Pero, para Messi por qué Laporta es un obstáculo. ¿Va a convivir con él todos los días? ¿Va a estar en el palco Messi? No lo entiendo. Y tiene a Xavi con el que habla muy a menudo».