Feijóo desbarata la gran trola de Sánchez por la que no adelanta las elecciones

Alberto Núñez Feijóo sabe por qué Pedro Sánchez no va a convocar elecciones anticipadas.

El líder del Partido Popular, en una entrevista este 23 de diciembre de 2022 en ‘Espejo Público’ (Antena 3) denuncia el manoseo que el inquilino de La Moncloa hace de todas las instituciones del Estado y el CIS, evidentemente, no iba a quedarse fuera.

Tiene claro el líder de la oposición que si en verdad el mandatario socialcomunista se creyera a pies juntillas los engendros demoscópicos de José Félix Tezanos, a buen seguro ya se habrían anticipado los comicios.

Pero asevera que los excelentes resultados que arrojan las encuestas del augur electoral de Sánchez son pura filfa y que por esa razón, evidentemente, no piensa disolver las Cortes hasta bien entrado el otoño de 2023.

Feijóo comenzó enumerando todas las contradicciones y disparates perpetrados por el Ejecutivo socialcomunista:

Lo que se acredita es que estamos ante un Gobierno insólito. Los Gobiernos, cuando se presentan a las elecciones, establecen una serie de programas y una serie de objetivos. Al finalizar la legislatura siempre hay un balance de lo que se ha cumplido y lo que no y los ciudadanos toman nota. Pues este Gobierno lo ha hecho al revés. Lo que ha hecho ha sido lo que no había comprometido hacer. Ha hecho lo contrario de lo que se había comprometido a hacer.

Se había comprometido, como todo el mundo sabe, a no gobernar con Podemos y a no pactar con Bildu. También se había comprometido a intensificar los delitos contra la corrupción y los ha reducido para sus socios. Se había comprometido a cumplir todas las penas del procés y no ha cumplido ninguna implementando los indultos y ahora la malversación. También se había comprometido a tipificar el delito de la convocatoria de referéndum ilegal.