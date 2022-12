¡Qué 40 segundazos! Vean cómo una abogada hunde en la miseria a Irene Montero con una impagable reflexión

La intervención es para verla en bucle.

Bárbara Royo, en 40 segundos que son oro líquido, deja en bragas las políticas de Irene Montero.

Y no solo por populistas, que lo son, sino porque además persiguen un objetivo que es metafísicamente imposible.

La abogada precisa de manera rotunda que no hay manera alguna de conseguir el dato de ‘cero víctimas’ en la violencia de género porque la ministra olvida algo importante, que por muchas medidas que puedan impulsarse siempre habrá delincuentes que violarán la legalidad.

Y no solo en el caso de las agresiones sexuales, sino en cualquier ámbito que uno pueda imaginar.

En el programa de Cuatro ‘En boca de todos‘, la letrada fue rotunda a la hora de destacar la inutilidad y esterilidad de las ocurrencias del departamento de Igualdad:

Esto nos lleva a pensar que todas las medidas que se están adoptando desde el Ministerio de Igualdad no están dando ningún resultado y aquí ya me remito a los otros casos de violencia de género que estamos denunciando en estas Navidades y que demuestran que esas medidas no están funcionando.

Royo explicó la razón última y decisiva por la cual las acciones propuestas por Irene Montero no dejan de ser buenas intenciones que acaban siendo papel mojado:

¿Y por qué no están resultando? Porque no son política reales porque desde el momento en el que sale esta señora diciendo que la intención es ‘cero víctimas’ es una utopía. Y si se invierte en utopías no hacemos absolutamente nada. Hay que invertir en políticas reales y eficaces, no en utopías. ¿Qué es eso de ‘cero víctimas’? Eso es una utopía porque no puede haber ‘cero víctimas’ ni de violencia de género, ni de robos ni de absolutamente nada porque hay delincuentes.