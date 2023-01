La cruel venganza de Toñi Moreno contra Emma García que todavía no se creen en Telecinco

De todos es sabido que Emma García ‘arrebataba’ las tardes del fin de semana en Telecinco a Toñi Moreno. En el mundillo televisivo, sobre todo en los pasillos de Mediaset, no era ningún secreto que a la presentadora andaluza no le había hecho ninguna gracia esta decisión y que ello provocaba una muy tensa relación con García, quien la que todavía era su compañera de cadena.

Y decimos ‘todavía’ porque ahora la cosa ha cambiado. Moreno se aleja de Mediaset España. No porque vaya a presentar algún programa en televisiones autonómicas, algo que ya ha hecho en otras ocasiones. La presentadora, regresa a Televisión Española y para presentar un nuevo programa, Anillos de oro. El programa estará dedicado a llevar a los telespectadores historias de amor de parejas famosas y anónimas.

Pero las alarmas han saltado en Mediaset porque TVE tiene previsto emitir ese espacio en las tardes de los fines de semana, justo en la misma franja de Emma García.

Toñi Moreno hará así la competencia a Mediaset, empresa en la que aterrizó en el año 2017 para presentar Viva la vida. Entonces se promocionaba como un magacín que cubriría lo más destacado de la actualidad y que ocuparía la tarde de los fines de semana. Llegaba también con polémica porque ‘jubilaba’ de esta forma a María Teresa Campos y a su programa ¡Qué tiempo tan feliz!.

El cambio no resultó ser sencillo porque las audiencias del programa no eran las esperadas y el espacio de Toñi Moreno se fue reinventando semana tras semana hasta llegar a consolidarse.

Pero, de forma sorprendente Paolo Vasile, decidió un cambio de presentadoras. Viva la vida pasó a manos de Emma García, mientras que Toñi Moreno se quedó con Mujeres y hombres y viceversa, un programa que había triunfado en Telecinco, que pasó a Cuatro y que en ese momento ya tenía los días contados en la parrilla… cómo así sucedió, Mediaset cancelaba el programa y Toñi Moreno se quedaba en el dique seco.

Después de presentar varios formatos también en Telecinco, la cadena decidía que fuese la sustituta de Emma García durante unas vacaciones y allí se encontraron en directo y en el plató. El relevo se producía con una entrevista de García a Moreno y las contestaciones de la andaluza se produjeron en un tono de evidente tensión.

Tanto es así que a la vuelta de una pausa publicitaria Emma le dijo a Toñi: “Mi madre me ha dicho que has estado borde conmigo”. Entonces, la invitada miró a cámara y lo negó rotundamente: “Le prometo a usted que yo no he estado borde, lo que pasa es que me ha dicho, ¿tienes pareja?, y es una de esas preguntas que yo no contesto. Pero si me hubiese dicho ¿cómo está la niña?”.

Ahora, cuando arranque su programa de fin de semana en Televisión Española, ya no tendrán que disimular y serán oficialmente rivales.