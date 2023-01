Avalancha de zascas a Elisa Beni por criticar en laSexta a las azafatas ‘obligadas’ a quedarse en ropa interior

Elisa Beni vuelve a estar en el epicentro de la polémica.

La tertuliana de izquierdas criticó a las azafatas que fueron ‘obligadas’ a quedarse en ropa interior durante una entrevista de trabajo para la aerolínea Kuwait Airways, ya que, a su entender, no hay excusas para que no abandonaran el lugar ante las abusivas peticiones de los entrevistadores.

Sus polémicas palabras en el programa ‘Más Vale Tarde’ de laSexta incendiaron las redes sociales, donde la acusaron de poner énfasis en la falta de reacción de las azafatas y no en los abusos de los presuntos acosadores.

Una usuaria de Twitter mostró su rechazo al análisis de la tertuliana de izquierdas al dejar claro que: “Lo de Elisa Beni en La Sexta echándole la culpa a las chicas de la empresa de azafatas de vuelo por no haberse marchado en la entrevista es vomitivo. Por esto no veo tele”.

Un ‘zasca’ que respondió la propia Beni, quien no reconocía haberse equivocado: “Por no defender su dignidad. Hay que ser digno o digna. No son muñecas ni idiotas: son mujeres”.

Su respuesta le costó un nuevo varapalo, ya que la usuaria contraatacó: “Elisa, en un momento así lo que te inunda es la vergüenza y la impotencia. No todas tenemos décadas de experiencia para tener la suficiente valentía en el momento de ‘defender nuestra dignidad’, y eso no nos hace menos dignas”.

Una vez más, la tertuliana de laSexta buscó justificarse: “La rabia. La dignidad. La defensa de tus derechos. La negativa a ser humillada. Eso es lo que te surge o en eso hay que educar a las jóvenes. Vamos para atrás como los cangrejos”.

Sin embargo, Beni acabó en la lona cuando le recordaron que: “Esas chicas no estaban consintiendo o dejando de consentir, Elisa. Lo que han sufrido es acoso, y al que hay que llamarle la atención es al acosador(es)”.

Al verse contra las cuerdas, la tertuliana sentenció: “No comparto vuestra postura. ¡Claro que el acosador tiene la culpa! Pero todo ser humano tiene la obligación de ser consciente de que su dignidad debe rechazar humillaciones y acosos. Una cosa no empece la otra. Te opones, te largas y denuncias. Hay que enseñar la actitud”.

“Entiendo que tu postura aleccionadora quiera lo mejor para ellas, pero plantearlo sin que vaya de la mano de un discurso de empatía con su reacción da pie a Incels y demás energúmenos. Defendamos que no es su culpa haber sufrido lo que sufrieron primero”, acabaron por hundirle.

No se trata del enfado de una usuaria puntual, ya que otros también mostraron su enfado e indignación por las palabras de Beni en ‘Más Vale Tarde’.

“Vamos a ver Elisa Beni, decir que hay que educar a la juventud para que defiendan su dignidad es reconocer que hay personas que no están concienciadas en esta dimensión de la vida. Así, hay que poner el foco en los agresores de nuestra dignidad y utilizar el hecho para educar”, le recordaban.

“Flaco favor esa regañina. Ellas reaccionaron como supieron, si, en vez de entenderlas y acompañarlas en su problema, se las regaña por no saber reaccionar, pues luego no nos sorprendemos de que otras se callen para no ser juzgadas por no saber reaccionar”.

