El colosal discurso de un psiquiatra forense con Iker Jiménez que explica el aumento de la delincuencia en Cataluña

Contundente.

El televisivo doctor José Cabrera se mostró durísimo este 3 de enero de 2022 contra las principales autoridades de Cataluña y Valencia por el aumento de los índices de criminalidad.

De acuerdo al doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal Forense, esto se debe a la «falsa tolerancia» que han impuesto y por la falta de valores de de quienes gobiernan.

«Con la falsa tolerancia que nos han colado, y la tolerancia no es otra cosa que la actitud de aquellos que no creen en nada, yo no soy tolerante con la injusticia, con la pobreza, con el dolor, yo no soy tolerante con eso. Este indicador de criminalidad en España significa que las barreras, los valores y la autoridad que debía ejercer quien tenía que ejercerla, están en bancarrota».

En Horizonte, el programa de investigación de Cuatro dirigido por Iker Jiménez, Cabrera considera que esta situación es un reflejo de lo que está pasando con el tejido social de España, como el hecho de que más de 130 abusadores sexuales han visto rebajadas sus penas por la entrada en vigor de la ley del ‘Sí es sí’.

«Si tú permites que se hagan cosas, pues se harán cosas. Y si no lo permites, no se harán. Tú vete a la meca a robar a ver si robas algo. Y a la tercera te cortan la mano. ¿Qué ocurre? Aquí no vamos a cortar la mano a nadie pero no hay que ver más que las curvas que nos ha explicado Nico, a lo bestia en Cataluña. ¿Por qué? Porque se está gestionando Cataluña como se está gestionando: sin rigor, sin límites de autoridad, para las conductas. Es lo que está pasando. Luego dirán, ‘es un facha’, ‘eres un tal’. Valencia, lo mismo. Son datos».

El experto concluye reflexionando sobre el hecho de que hay grupos delictivos bien organizados a los que se les deja actuar: «Hay unas mafias perfectamente organizadas que, ¿dónde están?, están donde se las deja estar».

Un policía desmonta el circo de Irene Montero

Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, desmonta en un abrir y cerrar de ojos el circo que Irene Montero y su ‘banda de la tarta’ han levantado para vivir del cuento.

Este agente tiene claro que la ministra de Igualdad y su grupo de acólitas solo están pendientes de poner la mano para incrementar año tras año el presupuesto que les corresponde a su departamento.

Sin embargo, y aquí viene lo grave, el asunto más trascendental, asegura que la atención y la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género les trae sin cuidado.

Para Vázquez, lo único que hacen estas podemitas es montar el show de las ofendiditas cuando, por ejemplo, Carla Toscano (VOX) hizo un fiel retrato de los ‘méritos’ de Irene Montero cuando, curiosamente, años atrás fue Pablo Iglesias, su pareja, la que dijo lo mismo sobre Ana Botella, la esposa de José María Aznar, y nadie pareció indignarse por las palabras del ‘macho alfa.

Apunta como dato inicial que tiene fundadas sospechas de que el ministerio de Irene Montero ha convertido el drama de la violencia contra las mujeres en un negociete: