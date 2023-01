Nuevo ridículo del ministerio de Yolanda Díaz: señalan a otro ‘culpable’ por el dato inexistente de los fijos discontinuos

No les pesa la cara de cemento.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez mienta más de lo que habla es bien sabido. Pero lo peor es que cuando sus engaños quedan al descubierto son incapaces de hacer autocrítica, como la estratagema para maquillar las cifras del paro con la modificación de la nomenclatura y la implementación de la figura del ‘fijo discontinuo’ como sustituto de los contratos temporales.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya había quitado el velo del engaño cuando reconoció que estas personas pueden estar en paro hasta tres meses: «Un fijo discontinúo lo normal es que esté nueve meses trabajando. Sólo están en desempleo cuando están en periódico inactivo como la agricultura u otros sectores».

También se había retratado así misma, la también vicepresidenta segunda del Gobierno cuando el pasado 29 de diciembre de 2022, en una rueda de prensa tuvo que reconocer no tener el dato de los fijos discontinuos en situación de paro. En ese momento, le echó la culpa al ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño.

Pero esto no debió sentar nada bien dentro del Ejecutivo porque el día de ayer, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, no tuvo reparos en cambiar de culpable y ahora señala a las autonomías por no tener el dato del invento del ministerio que encabeza Yolanda Díaz.

En Al Rojo Vivo de laSexta, al ser preguntado porqué no podían señalar cuántos fijos discontinuos se encuentran en situación de paro Pérez Rey, tuvo que reconocer que la cifra no existe: «La idea que hay que desglosar es que fijos discontinuos están en períodos de inactividad. Esto es lo que cuesta más porque no hay un reflejo estadístico concreto de eso».

Sin embargo, lo mejor -o más bien, lo peor- es que en lugar de asumir la responsabilidad por no haber diseñado un mecanismo de control para saber en todo momento cuándo las personas bajo esta ‘nueva’ figura (ya existía esa denominación pero su uso era eventual) se encuentran en situación de inactividad. Pero esta vez no fue Calviño la señalada sino todas las comunidades autónomas.

«Naturalmente que mejoraremos las estadísticas todo lo posible pero entienda usted que estas estadísticas proceden de las 17 comunidades autónomas que son las que tienen que recopilar esos datos de manera desglosada y una vez que así se haga, pues daremos el dato».

Yolanda Díaz señaló antes a Calviño por el dato inexistente

La ministra de Trabajo y vicepresidenta aseguró que Economía tiene que «mejorar sus fuentes de información», desentendiéndose de su responsabilidad por no saber la cifra de su medida estrella.

Cuando le preguntaron por los datos de cuántos fijos discontinúos había. «No lo tenemos ese dato», dijo la ministra ante la pregunta. Eso sí, una vez más las culpas no eran de ella. Le pasó ‘la bola’ a otra ministra. En este caso a Nadia Calviño. «Le hemos pedido a Economía que mejore datos, sus fuentes de información, saben que me encanta los datos, soy una forofa de ellos», aseguró pasándole ‘el muerto’ al ministerio de Calviño.