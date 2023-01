Esperanza Aguirre carga en directo contra Risto: “¡Llevas 16 minutos metiéndote con la Comunidad de Madrid!”

Esperanza Aguirre cargó en directo contra Risto Mejide.

Al analizar el caso de los afectados por la línea 7 del Metro de Madrid durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 10 de enero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró su indignación al observar que el presentador de ‘Cuatro’ otorgaba más minutos a quienes atacaban a Isabel Díaz Ayuso. Una cuota de minutos que era mucho inferior para ella.

“Llevas 16 metiéndote con la Comunidad de Madrid y después a mí me cortas…”, empezó a quejarse para dejar de piedra a Mejide.

En su primera intervención, la ‘popular’ desveló que fue Montserrat Muñoz, exalcaldesa de San Fernando de Henares, quien presionó a Metro de Madrid para aumentar el número de estaciones situadas en el pueblo. Una decisión que contó con el apoyo de su concejal de Transporte, quien irónicamente ahora es el portavoz de la plataforma de afectados por las obras.

Aguirre recordó que la expolítica de Izquierda Unida incluso utilizó una foto de ella y el resto de su equipo en las obras del Metro para felicitar la Navidad años atrás. A pesar de que se trataba de una “exclusiva” que la expresidenta autonómica prometió al programa, Risto se la dinamitó al contactar antes de la emisión con Muñoz, quien lo negó todo por medio de un mensaje de WhatsApp.

Un hecho que volvió a enfadar a Aguirre: “Es decir, que yo les llamo antes del programa para decirles que traigo una exclusiva y ustedes me hacen eso…”.

Visiblemente molesta, aprovechó su intervención para denunciar que “se está politizando. Todo contra Ayuso, y eso no vale. Si alguien tiene la culpa es la alcaldesa de Izquierda unida y su concejal de transportes, que fueron los que presionaron para que el metro pasara por San Fernando».

Unas palabras que hicieron que el presentador de ‘Todo es Mentira’ le intentara cortar al decirle: “Esperanza llevas mucho más de seis minutos, espero que te des cuenta”. Sin embargo, Aguirre se defendió al precisarle que «llevo cuatro y medio».

Una corrección que hizo enfadar aún más a Risto, quien la atacó: «Se me han hecho eternos porque te estás repitiendo». Una vez más, Aguirre no se quedó callada, sino que le lanzó un último dardo envenenado: «Bueno, a mí se me han hecho eternos los diez anteriores».

Boicot en directo

El presentador de ‘Todo es Mentira’ buscó el 14 de diciembre cargar contra la presidenta de la Comunidad por la cancelación de las cenas de Navidad del Partido Popular y para reanimar la presunta guerra interna que existe con Pablo Casado.

Sin embargo, no esperaba con que Esperanza Aguirre torpedeara todos los intentos de ir en contra de Ayuso.

Cada vez que Risto Mejide o sus ‘comediantes’ buscaba soltar un comentario crítico con la líder autonómica, la expresidenta de la Comunidad de Madrid les interrumpió. Al ver que no podían avanzar, el presentador de ‘Cuatro’ intentó acallarla metiendo vídeos o dando largas a su oportunidad de hablar.

Esperanza Aguirre lejos de rendirse, se mantuvo en su férrea defensa de Díaz Ayuso. Al punto de que Miguel Lago tuvo que levantarse del asiento al verse interrumpido en al menos dos oportunidades por la ‘popular’.

Tensiones del pasado

El 26 de febrero de 2017, la exministra de Educación visitó el ‘Chester in love’ dedicado a la educación y consiguió una hazaña insólita: dejar sin palabras al presentador.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid arrancó hablando de su infancia y de los años escolares que pasó estudiando en Inglaterra.

Risto le preguntó a su invitada cómo era la educación británica y para ejemplificar la cuestión, emitió un vídeo de jóvenes británicos en el denominado «turismo de borrachera» en las ciudades de costa en España.

Pero la tensión llegó cuando Risto le mostró a Aguirre otro vídeo en el que se recogían distintos escándalos de corrupción política en Gran Bretaña que tenía como banda sonora el himno de Reino Unido. Y fue precisamente la elección musical lo que molestó a la política.

Visiblemente cabreada, Aguirre no dejó ni hablar a Risto y le dijo:

Me parece muy mal estar en un programa en el que uno se dedica a denostar a los ingleses. Soy anglófila, considero que tienen la democracia más avanzada del mundo y me parece muy mal que con el himno británico se muestren todos sus desmadres, es intolerable y me siento herida. Utiliza usted el himno nacional británico para poner imágenes de delincuentes y pasan muchas otras cosas en Inglaterra, no es todo malo.

Risto no sabía dónde meterse y optó por la ironía:

La próxima vez lo montaré con la música de Pocoyó, los himnos son cancioncitas y nuestro himno es el Paquito Chocolatero.

Pero a la política no le hizo demasiada gracia el chiste.

Risto continuó incidiendo en el tema

Entonces también te parecerá mal la versión del himno de los Sex Pistols

Aún enfadada, Aguirre dijo no saber a lo que se refería: