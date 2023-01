María Jesús Montero lanza dos burradas en ‘Espejo Público’ y Susanna Griso tiene que corregirla

Mátame camión.

Es lo que pensamos todos al ver a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su participación en el programa Espejo Público de este miércoles, 11 de enero de 2023.

Y es que la socialista al parecer le quiere hacer competencia al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato por ver quién hace el mayor ridículo frente a las cámaras.

Primero, Montero se encontraba soltando su retahíla para defender una de las concesiones más graves del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios independentistas: la derogación del delito de sedición, algo que hasta los mismos votantes del PSOE critican. Tan enfrascada estaba en justificar lo injustificable que soltó sin más que no se había reformado el Código Penal.

«Por cierto, también aclarar que el delito de sedición no lo hemos tocado. Esto también es algo que se dice habitualmente como si el Gobierno efectivamente hubiera despenalizado el delito de sedición. En ningún caso sigue teniendo la misma pena que tenía previamente en nuestro Código Penal y por tanto, los comportamientos que pudieran dar lugar a esa calificación seguirán estando tal cual».

Ante semejante dislate, la presentadora del programa Susanna Griso tuvo que intervenir para corregirla y señalarle, que el delito de sedición fue derogado.

María Jesús Montero: Bueno, quiero decir el de rebelión.

Susanna Griso: Ah, vale, el de rebelión. Por un momento no le entendí.

María Jesús Montero: Disculpe, disculpe, ni yo me he explicado correctamente.