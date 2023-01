Nuevo frente en ‘El Chiringuito’: el jefe de los árbitros se lanza contra uno de los favoritos de Pedrerol

Quedan horas para que comience la Supercopa de España donde no sólo se decidirá el campeón del primer título oficial del año, sino que también se probará, por primera vez, el nuevo sistema de fuera de juego semiautomático.

Este sistema fue presentado el pasado martes 10 de enero por el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Medina Cantalejo, y el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez.

En dicha presentación estuvo el enviado especial de ‘El Chiringuito’ Darío Montero, quien preguntó a Medina Cantalejo sobre la información de su compañero Juanfe Sanz con respecto a la mano de Alaba del pasado fin de semana frente al Villarreal.

La información de Juanfe venía a decir que la mano, pitada como penalti, del defensor austriaco del Real Madrid era considerada como no sancionable según el CTA.

Darío Montero preguntaba entonces por esta información de su compañero al presidente del CTA y, Medina Cantalejo le respondió con acritud:

«Decía Juanfe Sanz que el CTA había considerado que la mano de Alaba tenía que no haber sido sancionada», preguntaba Montero.

«Juanfe, al que le tengo un gran aprecio porque es un defensor de los árbitros, que me diga con quién ha hablado del CTA. Porque conmigo no. Con Carlos, tampoco. Con Unidano, tampoco. COn Rubinos, tampoco. Con quién ha hablado para decir que nosotros hemos dicho que la mano de Alaba es o no es. No noes hemos pronunciado sobre eso. Oye que lo mismo es así, eh. Que le digan a Juanfe y que me llame luego y me diga con quién ha hablado porque conmigo no», respondió Medina Cantalejo poniendo en duda la información de Juanfe Sanz.