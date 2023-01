Supercopa: El Real Madrid gana al Valencia en los penaltis y desde ‘El Chiringuito’ llueven los palos

El Real Madrid es el primer finalista de esta Supercopa de España y espera a su rival, que saldrá del vencedor entre el Betis-Barcelona.

Después de un tanto de Benzema desde los onces metros al término de la primera parte, y el gol que ponía las tablas en el marcador de Samu Lino, el partido se iba a la prórroga.

Los primeros 90 minutos fueron un tostón. El Madrid, que parecía muerto físicamente, tuvo más fuerzas en el tiempo extra, en una prórroga en la que vivió de su físico ante un Valencia apagado en los últimos minutos de los 90, pero tuvo que recurrir a Courtois en la tanda de penaltis.

El Real Madrid volvió a mostrar flaquezas cuando lo tiene todo de cara. Le ha ocurrido en varias ocasiones esta temporada. Sin Tchouaméni, Kroos fue el eje sobre el que giró todo el juego. Incluso con Modric en la segunda parte, el alemán fue quien manejó el ímpetu blanco.

La prórroga sirvió para refrendar que las piernas no respondieron tanto como la cabeza. Apenas hubo ocasiones claras y, en aquellas en las que se llegó al área rival, aparecieron los cuerpos de Mamardashvili y de Courtois.

Si el partido llegó a la tanda de penaltis, fue por los dos cancerberos. Mostraron su nivel, negaron el gol a Vinicius, a Kroos, al joven Fran Pérez, y a Cavani. Todos ellos vieron cómo sus balones se estrellaban en los arqueros.

En penaltis fue donde Courtois se hizo más gigante. Cömert, que hizo el penalti a Benzema, mandó el suyo a las nubes y Gayà vio cómo el portero belga clasificaba al Real Madrid al detener el último de la noche.

El partido también sirvió para que desde ‘El Chiringuito’ varios de los miembros que lo componen lanzaran dardos envenenados. Sin ir más lejos, Josep Pedrerol realizó un alegato muy en contra de que esta competición se juegue en Riad (Arabia Saudí) –recordemos que se juega allí gracias a Rubiales y a Piqué– y mandó un mensaje a los presidentes:

«Yo creo que esta es una competición maravillosa para hacerlo en España. Y veo cómo allí no se ha llenado ni el campo. Les importa el dinero y el dinero y el dinero. No piensan en la gente que va al estadio. Me cabrea. Presidentes, pensad en la gente. Un campo vacío es un desastre. Mirad en la pandemia, que no lo veía nadie porque estaban los campos vacíos, pero las televisiones lo cobrabáis igual. Está bien para que algunos países se abran al mundo y mejores situaciones políticas pero…»