‘El Chiringuito’: Lobo Carrasco llama «perdedores» a los madridistas y Guti le mete un zasca de manual

Lobo Carrasco es tendencia. El actual tertuliano de ‘El Chiringuito’ atacó directamente a los madridistas al llamarle públicamente «perdedores».

«Tenéis cara de perdedores y esta (señalaba la suya) una cara de campeón», dijo exactamente Carrasco después de «arrasar» al Madrid en la Supercopa de España. Esto ocurrió en el programa del pasado martes 17 de enero, pero es que en el del día siguiente, el que esperaba ansiado responder a Lobo Carrasco era Guti.

Guti, que ya le dio una ‘tunda’ en su momento a Lobo Carrasco por egocéntrico, volvió a arremeter contra él. Aprovechando la respuesta que dio, entre otros, el ‘Loco’ Gatti a Carrasco, en la que decía que no entendía «cómo el Barça celebra un ‘campeonatito’ acostumbrando a ganar grandes cosas«, Guti aprovechó su momento.

Guti ‘revienta’ al Lobo Carrasco más ‘subidito’

Con una sonrisa de oreja a oreja por la incredulidad de la situación (la Supercopa de España es el menor de los torneos) Guti declaró que «hay gente que se le ha ido de las manos».

«Tiene que bajar de ese limbo donde piensa que está y bajar a la realidad. Estoy con Gatti. Cuando ves que tu equipo no da para más, estas pequeñas cosas te dan mucha alegría. Y es lo que le pasa al Lobo. Para él una Supercopa de España es la leche. En ese sentido yo le entiendo porque no tiene tantos días para celebrar», añadió.

«Él es campeón del mundo con Argentina también», agregó Josep Pedrerol al discurso de Guti. «De verdad que… Muchas horas de psicólogo, Josep. Hay gente que tiene que bajar un poquito«, respondió Guti.

💣 @GUTY14HAZ 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄 𝐀 @lobo_carrasco 💣 ☁ "Tiene que 𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐛𝐞 en la que vive…" 💥 "Le entiendo porque no tiene tantos días para celebrar…" pic.twitter.com/37MKHhMORq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2023

Pero no sólo eso. Lobo Carrasco, en el Twitch del programa conducido por Pedrerol, declaró que era «intocable» desde el día en el que Messi levantó la Copa del Mundo. Un ego tremendamente inflado y con el que Guti no quería ni mirar.

«Primero, elimina a papá. Y papá es el Barça. Vosotros habréis ganado 35 Champions, pero yo soy campeón del mundo con Leo Messi y siempre estaré por encima. Soy intocable. Y remato, estoy poseído», dijo Lobo Carrasco.

Guti se echó hacia delante y con las manos en la cara no daba crédito al asunto. «¿Pero tiene que decir lo de que es campeón del mundo? Apropiarse de los títulos de los demás… «, añadió.

Roncero se arrepiente de ser «buena persona» con Lobo Carrasco

Otro madridista y tertuliano del programa de Atresmedia que respondió al soberbio Lobo Carrasco fue Tomás Roncero. El periodista de ‘AS’ declaró estar arrepentido con su comportamiento hacia el exfutbolista azulgrana.

«Tú dijiste antes de la final de la Supercopa que el Madrid no juega finales, sino que las gana», dijo Pedrerol a Roncero. «El Madrid las útlimas ocho finales de Champions las ha ganado, y el Barça lleva haciendo el ridículo siete años seguidos», respondió.

«Con el Lobo hemos sido demasiado buenas personas y yo me arrepiento. Porque yo hace tiempo le dije que en sus once años como jugador del Barça había ganado las mismas ligas que Altintop -un jugador turco que pasó sin pena ni gloria por el Bernabéu en la época de Mourinho- en el Madrid y vi que le dolió un montón y no se lo he vuelto a decir. ¿Le he llamado perdedor cuando era jugador del Barça? 0 Champions y una liga en once años cuando jugó».

💣💣 ❞𝐌𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐭𝐚𝐧 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐨 con @lobo_carrasco…" 💥 "¿Le he llamado perdedor por ganar una Liga y 0 Champions en 11 años en el Barça?" 🔥 Puro @As_TomasRoncero en #ChiringuitoSuperCopa… pic.twitter.com/eITXKK4pcb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2023

«Roncero si te gustó ‘La quinta del Buitre’ -no ganó ni una Copa de Europa- yo vi jugar a Lobo Carrasco y disfruté. Yo disfruto con el fútbol», respondió Pedrerol a Roncero en defensa de Lobo.

«Yo también disfruté con la 14. ¡Si Lobo dijo que si llega a estar él en el campo el Madrid no remonta! Y se queda tan ancho. Y no le vi decir que era admirable lo que hizo el Madrid en esa Champions», agregó Roncero dejando por los suelos el discurso de Lobo Carrasco, que alardea de estar más de dos minutos en un córner perdiendo el tiempo en su época como jugador.