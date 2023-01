‘Cristo y Rey’, un relato construido a mayor gloria de la vedette que calienta así su docuserie

Antes de que los periodistas utilizáramos lugares comunes como «controlar el relato» o «manejar los tiempos», Bárbara Rey ya era una maestra en estas prácticas. Insinuar más que afirmar, revestir los rumores de ironía o saber cuándo cambiar del registro dramático a la comedia histriónica han sido la armas de la vedette, María García García para la vida civil. A punto de cumplir 73 años la murciana ejerce de fichaje estrella de Atresmedia. La cadena de Fuencarral a través de su plataforma de streming Atresplayer ha estrenado la serie Cristo y Rey sobre el tormentoso matrimonio de la actriz y el domador Ángel Cristo, interpretados por Jaime Lorente y Belén Cuesta.

La serie creada por Daniel Écija tiene el beneplácito de la murciana y se nota. Los dos primeros capítulos demuestran dos cosas: que la producción está muy cuidada y que Bárbara sigue siendo la mejor guionista de sí misma.

Más allá de la versión estilizada de la España de la Transición que hace parecer el Madrid postfranquista casi una versión cañí de Los Ángeles, la serie parece estar escrita para millenials. Es decir, un público que no conoce los hechos en el momento en el que acontecieron pero criado en la cultura pop de tal manera que son capaces de deglutir una producción que va enlazando nombres que de nuestra cultura popular a modo de galería. Entre todos, claro, destaca ella. Bárbara Rey que para una generación se presenta casi como una superviviente de una época en la que conoció de primera mano nombres que para gran parte del público al que va destinada la serie sólo suenan, en algunos casos, de referencias por parte de los mayores de su entorno.

El baile de fechas y acontecimientos

La serie arranca en la España de 1979. Bárbara Rey está en lo más alto y Ángel Cristo está a punto de perder su circo. Necesita fichar a la vedette para una gala benéfica para reflotar su negocio. Además, acaba de perder a su mujer Renata. En esas circunstancias nace la historia de amor entre Bárbara y Ángel, entre Cristo y Rey. La propia Bárbara Rey confesó en el programa de radio Cuerpos especiales de Europa FM que en la serie se habían cambiado algunos acontecimientos de su vida de manera deliberada. Así lo reconocía la vedette:

«De momento, en los dos primeros capítulos, no he visto nada que sea friccionado, solamente que lo he visto cronológicamente ajustado en el tiempo. Hay cosas que salen en estos primeros capítulos que ocurrieron antes de conocer Ángel. Son cosas de mi vida que me han pasado y que estaba bien incluirlos».

Uno de esos saltos cronológicos es el rodaje de Me siento extraña (1977) la polémica película de contenido lesbico que rodó junto a Rocío Dúrcal. La famosa cinta se filmó realmente dos años antes, en 1977, y de hecho se estrenó casi coincidiendo con las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) en las que, por cierto, Bárbara hizo campaña a favor de la UCD (Unión de Centro Democrático) de Adolfo Suárez.

Otro elemento llamativo es su relación sentimental con el malogrado Francisco Riverra ‘Paquirri‘. Los guionistas (y la propia Bárbara) hacen coincidir este romance con el momento en el que la vedette y Ángel se conocen y cuando el diestro estaba aún casado con Carmina Ordóñez. La realidad es que este romance tuvo lugar meses después de la separación del de Barbate y la Ordóñez (que se produjo en febrero de 1979) y se desarrolló de manera simultánea al noviazgo que éste mantenía con Lolita Flores. Fue una revista del corazón la que se encargó de descubrir los encuentros secretos entre la actriz y el torero cuando aún estaba saliendo con la hija de Lola Flores.

El romance entre el torero y la folklórica sobrevivió a los escarceos de él con la murciana y todavía estuvieron juntos un año más entre rumores de un posible enlace. Éste nunca llegó porque en la vida del diestro se cruzó Isabel Pantoja y la historia ya sabemos todos cómo continúo. ¿Por qué ha omitido Bárbara en su serie que fue el vértice del triángulo que completaban Paquirri y Lolita?. Ya en 2010 cuando la hija de ‘La Faraona’ editó sus memorias no tuvo buenas palabras para la actriz que visitó el plató de ¿Dónde estas corazón? para responder a la cantante.

La historia ‘real’

Claro que, si algo ha llamado la atención de todo el mundo, es el hecho de que en la serie, que cuenta con el beneplácito de Bárbara, recordemos, se muestre sin tapujos el affaire de la vedette y el monarca emérito. Una historia sobre la que Bárbara ha insinuado mucho y callado más, sacando más rentabilidad a su mutismo que a sus ‘dardos’. Ahora, Bárbara nos la cuenta a través de la ficción y se nos muestra la clásica historia de ‘la otra’. La vedette no puede estar con él porque él se debe a la reina Sofía y a España.

Una versión romantizada de una historia de la que ya sabemos lo más importante y no por boca de Bárbara. En la serie nos la muestran como un asunto almibarado y omiten, de momento, el cambalache de espionajes, grabaciones y presuntas amenazas que convirtieron el asunto en un relato a medio camino entre el cine negro americano y las aventuras de Mortadelo y Filemón.

La serie incluye encuentros en Zarzuela con ‘cameos’ (con perdón) de un niño que de adulto se convertiría en Felipe VI. Casi nada. A estas alturas de la película muchos periodistas de investigación se han encargado de contarnos no sólo los pagos a la vedette sino los lugares donde los encuentros entre ambos tenían lugar.

Lo sustancial de esto es que la serie de ficción no es más que un aperitivo. La murciana ha firmado un super contrato con Atresmedia para realizar también una docuserie donde la vedette contaría de una vez toda (¿toda?) su biografía, incluidos los aspectos más polémicos. Y ahí es donde Bárbara es más real que nunca. En la propia ficción de la puesta en escena de su vida. Seguramente no se ha leído el Cómo contar una historia de de Mark Twain, pero no le hace falta. Bárbara sabe perfectamente cómo contar su vida, maneja las armas de la narración con maestría y más cuando el material es una trayectoria bigger than life. Lo de que los datos coincidan es lo de menos. Para eso estamos los periodistas.