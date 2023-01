La jornada más caliente de Pilar Rahola: la monta en el aeropuerto de Barcelona y se va indignada de un plató catalán

Pilar Rahola suele vivir en modo tertuliano constantemente. Así el día 19 de enero de 2023 fue una jornada cuanto menos agitada para la que fuera diputada de ERC en los años 90. Rahola viajó a Uruguay para asistir a un acto junto al que fuera presidente de ése país Luis Alberto Lacalle. A su vuelta la esperaba un ataque de nervios en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. La independentista no encontraba sus maletas y decidió montar un pollo que, además, fue retrasmitiendo por las redes sociales. «Una hora y todavía no ha llegado la puñetera maleta. Mierda de AENA, hasta los cojones, hasta las narices, hasta los ovarios», escribió en su Twitter.

Las maletas no aparecían y Pilar se iba calentando:

«Después de un vuelo internacional que te obligan a ir vía Madrid, y vas perdiendo tiempo, ahora encima, todavía, deciden que la maleta puede tardar lo que les dé la puñetera gana. Estoy bastante quemada, hasta las narices».

Finalmente, Pilar comunicó a sus seguidores la resolución del conflicto: «YA ESTÁ: la han olvidado en Madrid!!!». Mientras Pilar Rahola la montaba en Twitter y en el aeropuerto, AENA decidió contestarle a través de su perfil en la red social del pájaro azul: «Sentimos mucho lo que te ha pasado, @RaholaOficial, pero te rogamos que, cuando reclames al agente de handling de la compañía aérea con la que has volado no le insultes y, por tanto, seas más respetuosa que con los trabajadores de Aena, que no gestionan los equipajes».

Espantada en un plató de televisión: «Me voy al váter»

Esa misma noche Pilar acudió al plató del programa El Pentàgon de 8 Tv, la televisión autonómica privada de Cataluña. Allí Pilar se encontró en la mesa con el diputado de Ciudadanos en el parlamento catalán Nacho Martín Blanco. Cuando el presentador le dio paso a entrevistar al invitado Pilar soltó su lado más impertinente asegurando que no le hacía preguntas porque «tiene poco interés» y «representa a un partido que intenta destruir la causa catalana, que es capaz de decir que el catalán no estuvo perseguido por el franquismo, que es capaz de defender a líderes franquistas y que quiere acabar con la salud del catalán».

«Eres una persona muy tolerante que cuando le respondes se va. Vuelves al espectáculo grotesco, es lamentable, no te olvides del bolso», le contestó el político de Ciudadanos. «Habéis hecho todo el daño posible y más. Me voy al váter que allí se está mejor«, remató la polemista antes de, por supuesto con el bolso, abandonar el plató del programa.