Susana Díaz recibe una somanta de palos en directo por llamar “tránsfuga” a Sergio Sayas

Susana Díaz recibió una somanta de palos en directo por tildar de “tránsfuga” a Sergio Sayas.

Durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 20 de enero, la expresidenta de la Junta de Andalucía cargó contra el exdiputado de UPN al asegurar: “Yo sí creo que usted es un tránsfuga”.

Una afirmación que no gustó nada a Sayas, quien dejó claro que “yo no soy un tránsfuga”. Sin embargo, aprovechó el ataque de la socialista para vapulearla en directo, por lo que decidió recordarle que:

“Nosotros le damos nuestra palabra a los españoles. Y yo no le dije a los españoles que venía aquí [al Congreso] a sustentar un Gobierno con el nacionalismo. Les dije que venía aquí a combatir al socialismo que se entregaba al nacionalismo. Y eso es lo que hecho”.

A lo que agregó: “Ustedes les dijeron que venían a no pactar con Bildu, a no pactar con ERC, y a no pactar con Podemos, pero han hecho exactamente lo contrario. Eso es transfuguismo. Por tanto, a los diputados y senadores del PSOE debería darles vergüenza”.

De esta forma, el exdiputado de UPN le pintó la cara a Díaz al poner sobre la mesa cómo el PSOE dijo, una y otra vez, que jamás pactaría con Podemos, los independentistas o con Bildu. Unas promesas que fue incumpliendo con la finalidad de permanecer en la Moncloa a cualquier precio.

A pesar de que la socialista buscó justificarse echando balones fuera, no logró desmentir que el Partido Socialista había mentido a sus votantes cuando afirmó que no se realizarían alianzas que ahora sostienen a Pedro Sánchez en la presidencia.

La situación se volvió más tensa para Díaz cuando le tocó intervenir a Antonio Naranjo. El periodista aseguró que el exdiputado rompió con UPN cuando le pidieron seguir “ordenes oscuras”, por lo que considera que es “inaceptable” que se le tilde de tránsfuga por no avalar los polémicos pactos de Sánchez.

En este sentido, Naranjo defendió que “solo UPN se puede quejar de lo hecho por Sayas, pero los navarros y españoles solo podemos darle las gracias”

Al verse acorralada, Díaz empezó a decir repetidamente: “Le voy a leer el acuerdo sobre el antitransfuguismo”. Una vez más, se tuvo que quedar callada cuando Sayas no se dejó intimidar: “Y yo le voy a leer a usted otra cosa…”.

Finalmente, Sayas desarmó a Díaz al preguntarle si “cuando se toman las decisiones en el Grupo Parlamentario del PSOE se reúnen y votan o, por el contrario, hacen lo que les manda Pedro Sánchez a votar”.

“Qué pasa que también quieres que te fiche que mi partido”, buscó interrumpirle Díaz, pero sin lograr desmontar ninguno de los argumentos del exdiputado de UPN. Si bien buscó ganar a través de los gritos antes que de los argumentos, Marta Flich decidió pasar a otro tema para echar un salvavidas a la socialista, quien se había quedado sola y sin explicaciones.

Sergio Sayas, tras unirse al PP, pese a negarlo por activa y por pasiva. "Yo no soy un tránsfuga. Tránsfugas son los diputados del PSOE que han engañado a los españoles. Debería de darles vergüenza"https://t.co/GgQO0aWUnb #TodoEsMentira20E pic.twitter.com/Xl1BAgIB6d — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) January 20, 2023

Finalmente, Sayas lanzó una última estocada a través de las redes sociales: “Lecciones del PSOE de Sánchez, ninguna. La mayor estafa a los españoles se la ha hecho Sánchez haciendo lo contrario de lo que les prometió”.