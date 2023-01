Esperanza Aguirre apabulla a José Luis Ábalos por despreciar a los españoles que acudieron a Cibeles

Era de esperar.

El programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro), con Risto Mejide y Marta Flich a los mandos, abordaron nada más comenzar este 23 de enero de 2023 la manifestación que tuvo lugar el 21 de enero de 2023 en la madrileña plaza de Cibeles.

Una concentración en la que no solo se defendió la unidad de España, sino que también sirvió para poner en su sitio a Pedro Sánchez y dejar al descubierto todas sus contradicciones.

Para el análisis se invitó al exministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos y a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El primero, tal y como se esperaba, cargó duramente contra los organizadores y contra los asistentes a esa convocatoria en pleno centro de la capital de España.

Mientras, la que fuera inquilina de la Puerta del Sol fue muy clara a la hora de explicar los motivos de la convocatoria de ese evento, entre ellos los de poner pie en pared, nunca mejor dicho, ante los engaños del jefe del Ejecutivo socialcomunista y las tropelías perpetradas desde que está en La Moncloa.

Ábalos fue el primero en tomar la palabras y fue directo a la yugular de los convocantes del acto en Cibeles insinuando que formaciones como VOX estaban detrás de su organización:

Aguirre, escuchadas las palabras del ‘hombre de Delcy Rodríguez y las 40 maletas’, dejó sin palabras a este:

Como una de las asociaciones convocantes de la manifestación, Pie en pared, te tengo que decir: primero, que ha sido la manifestación más numerosa que ha habido en Madrid desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, al menos desde mi punto de vista. Segundo, que lo que se leyó fue un manifiesto que habían firmado personas como Fernando Savater, Rosa Díez o Maite Pagazaurtundua. O sea, que no es un manifiesto de VOX.

El manifiesto que allí se leyó es el de toda la gente que está indignada con el hecho de que Pedro Sánchez haga lo contrario de lo que dice. Dijo que no iba a dormir si tenía que pactar con Pablo Iglesias, dijo también que con Bildu no y ha pactado con Bildu, con la que ya había pactado en Navarra. Que los independentistas catalanes no iban a dirigir el país y resulta que quita el delito de sedición, rebaja el de malversación, que veremos ahora las consecuencias que tiene porque con la ley del sí es sí no iba a haber rebajas y ya ha habido más de 240 beneficiados.

Y por último, ahora dicen que no van a tener un referéndum de autodeterminación en Cataluña y seguramente que será la garantía de que sí lo van a tener.