¿Se marcó Pedrerol un Shakira? Los colegas de Piqué insinúan que le vetaron de ‘El Chiringuito’ por ‘despecho’

Es indudable que Josep Pedrerol es un hombre de negocios. Y sabe cómo manejarse el mercado actual en el sector de la comunicación.

No hay más que ver todos los canales en diferentes medios no convencionales que tiene ‘El Chiringuito’. Activos en Twtich, YouTube, Twitter o Instagram hacen que su contenido llegue más a los jóvenes.

Por ello, son muchos los que insinúan que Josep Pedrerol vio en la Kings League de Piqué una oportunidad de oro para seguir incrementando sus seguidores y marcar tendencia en las redes. Para quien no lo conozca, la Kings League es el proyecto liderado por Gerard Piqué y que está creando afición entre los más jóvenes. Hasta tal punto de estar compitiendo, en cuanto a números se refiere, de tú a tú con LaLiga presidida por Javier Tebas.

La Kings League es un peculiar torneo de fútbol 7 presidido por los youtubers y streamers más famosos de habla hispana y que está teniendo un gran impacto y consumo, llegando a alcanzar en algunos encuentros hasta el millón de dispositivos conectados.

Debido al impacto brutal de estos números, la atención también está saltando a los medios de comunicación que, a priori, son más convencionales que están informando de la competición periódicamente. E incluso llegó a un punto en el que algún que otro programa llegó a querer participar en la Kings League tal y como manifestó el famoso streamer español Ibai Llanos.

Ibai insinúa que ‘El Chiringuito’ quería participar en la Kings League

Ibai, que es colega de Piqué y compañero de negocios, es uno de los presidentes de la liga, del Porcinos FC concretamente. El streamer insinuó que un conocido programa de televisión se interesó en participar en la Kings League:

«Me llegó un rumor de que, al parecer, un medio que no hablaba de la Kings League, que estaba en todo su derecho, intentó tener un equipo», dijo el vasco.

El rumor dejó de serlo cuando Adri Contreras, presidente de El Barrio -otro equipo de la liga- confirmó la información de Ibai. Cabe recordar que Contreras estuvo hace años a las órdenes de Pedrerol en, precisamente, su estancia en El Chiringuito.

El ex del Chiringuito añadió más información sobre este asunto. «Yo no voy a decir nombre pero… Hay un medio de televisión muy fuerte que no quiere hablar de la Kings League porque no les invitaron».

🚨¿ZASCA A EL CHIRINGUITO?🚨Momento estelar de #ibai en la #KingsLeagueInfoJobs #ChupChupKings4 . Se hacen eco del rumor sobre un medio televisivo que beta hablar de la kings league. El Kun mención a El Chiringuito y esto pasó … pic.twitter.com/cd6T6LKyoy — Florentino de Jugones (@ShowFlo) January 20, 2023

Ante tal expectación, quien dio más pistas sobre que era ‘El Chiringuito’ fue Sergio Kun Agüero que no suele callarse ni una. «El único que conozco es ‘El Chiringuito’ pero…», dijo el argentino, el cual provocó las miradas y risas del resto de peces gordos de la Kings League que dieron a entender de que era el programa presentado por Josep Pedrerol.

La Kings League sigue su desarrollo y ganando en importancia. Prueba de ello es que hace poco Gerard Piqué y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, anunciaron que las finales de esta competición, que serán el últimos fin de semana de marzo, se disputaran en el Camp Nou.

Aunque no se confirmará al 100%, todo parece indicar que Piqué rechazó la propuesta de Pedrerol para que ‘El Chiringuito’ participase en la Kings League. Ante la negativa del exfutbolista, Pedrerol se marca un Shakira y no habla de la liga por, ¿despecho?