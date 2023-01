Cristina Pardo le calza un zasca en todos los morros a Rodríguez Pam por reírse de las pifias del ‘solo sí es sí’

El vídeo es tremendo y clarificador.

Resulta que la secretaria de Estado de Igualdad, la controvertida Ángela Rodríguez Pam, no es la primera vez que la lía con sus declaraciones altisonantes, cuando no vomitivas, sobre la polémica ley del solo sí es sí.

Previo a las Navidades, el 19 de diciembre de 2022, la número dos de Irene Montero se mostró así de descarada en unas charlas organizadas por Podemos, ‘Feminismo para todo el mundo. Desmontando la navidad’, haciendo chanzas sobre qué se diría de su engrudo legal.

Concretamente jugó a pitonisa y aseguró que muchos harían el ‘cuñado’ a la hora de plantear diferentes temas en las reuniones familiares de Nochebuena, Navidad o Nochevieja:

Mi porra es: violadores a la calle, Pedro Sánchez unido a filoetarra, Rusia, sedición, y para cuándo Yolanda Díaz va a ser de Podemos, y probablemente perros de caza también. A mí la parte que me gusta muchísimo también, además formando parte del ministerio, es la cantidad de peña que me va a decir estas Navidades lo que tenéis que hacer es… Porque no se nos había ocurrido a ninguna porque tú, Juan Antonio, llevas pensando meses en cómo hay que gestionar cada una de las crisis mediáticas que tiene el Ministerio de Igualdad, son politólogos, vulcanólogos, expertos en Covid-19 y en Derecho transitorio.